sábado 10  de  octubre 2026
ALERTA

Dos sismos de magnitudes 3,6 y 4,2 sacuden la zona costera de Ecuador

Los movimientos telúricos se registraron en la provincia de Guayas y frente a las costas de Manabí, una de las regiones más afectadas por el devastador terremoto de 2016

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Por JAVIER MORALES

QUITO.- Dos sismos de magnitudes 3,6 y 4,2 se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la zona costera de Ecuador, según informó el Instituto Geofísico del país sudamericano.

El primero de los movimientos telúricos ocurrió a las 10:16 p.m. del viernes (03:16 GMT del sábado) en la provincia de Guayas, en el suroeste del país, cuya capital es Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador.

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De acuerdo con el Instituto Geofísico, el temblor tuvo una magnitud de 3,6 y se produjo a una profundidad de 74 kilómetros, a unos 4,21 kilómetros de Samborondón. Su epicentro se localizó a 1,93 grados de latitud sur y 79,70 grados de longitud oeste.

Poco más de una hora después, se registró un segundo sismo de magnitud 4,2 frente a las costas de la provincia de Manabí, en el centro-oeste del territorio ecuatoriano. El movimiento ocurrió a una profundidad de 18,7 kilómetros y a unos 64,98 kilómetros de Muisne.

Una región marcada por el terremoto de 2016

La provincia de Manabí, junto con la vecina Esmeraldas, fue una de las zonas más devastadas por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Ecuador el 16 de abril de 2016, considerado uno de los desastres naturales más graves de la historia reciente del país.

Aquel terremoto dejó más de 670 muertos, miles de damnificados y pérdidas materiales millonarias. Su impacto también se sintió con fuerza en distintas localidades de la región andina, incluida Quito, la capital ecuatoriana.

Según el Instituto Geofísico, el fenómeno estuvo acompañado de miles de réplicas que prolongaron la actividad sísmica en el territorio nacional.

Ecuador, en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Ecuador forma parte del denominado Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa franja geológica caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica debido a la interacción de placas tectónicas.

Esta región, con forma de herradura, concentra algunas de las principales zonas de subducción del planeta y se extiende por las costas del océano Pacífico, desde América hasta Asia y Oceanía.

Entre los países americanos que forman parte de este cinturón se encuentran Chile, Perú, Ecuador, Colombia, varios países de Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.

FUENTE: Con información de EFE

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