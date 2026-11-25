El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (centro), da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), al Pentágono en Arlington, Virginia, EEUU, el 15 de junio de 2026.

QUITO.- El gobierno de Ecuador ratificó su compromiso de mantener la cooperación militar y de seguridad con Estados Unidos para combatir a las organizaciones del narcotráfico, una alianza que el presidente Daniel Noboa considera clave en la ofensiva contra las redes criminales que operan en el país.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, aseguró que ambos países mantienen un plan de trabajo conjunto contra las organizaciones criminales. Asimsimo, afirmó que las operaciones conjuntas continúan y defendió los resultados de la coordinación con Washington, luego de las informaciones publicadas por The New York Times y la revista The Atlantic sobre una presunta investigación estadounidense relacionada con posibles abusos de fuerza por parte de militares ecuatorianos.

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Según esos medios, las autoridades de Estados Unidos examinan denuncias vinculadas con operativos militares en Ecuador, lo que habría generado una pausa en algunas acciones conjuntas. Sin embargo, Reimberg insistió en que la cooperación bilateral sigue adelante.

"Seguimos trabajando en conjunto para atacar a las estructuras criminales", declaró el funcionario en una entrevista con Radio Centro Ecuador.

Las publicaciones estadounidenses hacen referencia a una operación desarrollada en la provincia de Manabí, en el suroeste ecuatoriano, con participación del Comando Sur de Estados Unidos. Durante esa intervención, según las autoridades de Ecuador, fue abatido alias "Charlie", identificado como operador logístico y financiero de redes del narcotráfico.

Ofensiva contra las redes del narcotráfico

La cooperación con Washington forma parte de la estrategia de seguridad de Noboa para recuperar el control de zonas afectadas por la violencia y debilitar a las organizaciones criminales que operan principalmente en las regiones costeras.

Ecuador se ha convertido en un corredor estratégico para el narcotráfico internacional. Se estima que alrededor del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú transita por su territorio antes de llegar a mercados internacionales.

En marzo de este año, Noboa anunció operaciones conjuntas con Estados Unidos para enfrentar a estas estructuras criminales. La ofensiva también ha contemplado acciones estadounidenses en el océano Pacífico contra embarcaciones señaladas de abastecer de combustible a lanchas utilizadas por narcotraficantes.

Reimberg defendió la continuidad de la alianza y rechazó que las versiones sobre una posible interrupción afecten los vínculos entre ambos países.

"Quieren que se dañen estas relaciones que han dado tantos resultados positivos. Vamos a seguir trabajando, tenemos un plan de trabajo con ellos", afirmó.

Hegseth y Noboa coordinan próximos pasos

El ministro destacó además la visita que realizó la semana pasada a Quito el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, como una muestra de la estrecha relación bilateral y del compromiso de ambos países con la lucha contra el crimen organizado.

Durante el encuentro, Hegseth y Noboa analizaron las operaciones militares que se desarrollan en Ecuador, los próximos pasos de la estrategia de seguridad y los recursos necesarios para debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales.

"Las operaciones que se realizan en el territorio, cuáles son los siguientes pasos, qué requerimos (...) para atacar las economías criminales", explicó Reimberg sobre los asuntos abordados.

El funcionario reiteró que Ecuador seguirá trabajando con Estados Unidos para enfrentar a las estructuras del narcotráfico.

FUENTE: Con información de AFP/EFE