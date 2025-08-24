domingo 24  de  agosto 2025
Ecuador incauta material explosivo para "actos terroristas" en Colombia

La Policía ecuatoriana señaló que incautó 3,750 cartuchos de emulsión explosiva y 25,0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países

La policía de Ecuador incautó explosivos que iban a ser utilizados en actos terroristas en Colombia

Captura de pantalla X @PoliciaEcuador
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- Ecuador decomisó un "significativo cargamento" de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia para ser utilizado en "actos terroristas", informó el domingo la Policía.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de guerrilleros y mafias que lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados.

Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su par de Brasil, Luiz Lula da Silva se reunieron en Brasilia 
Ecuador y Brasil acuerdan temas de cooperación comercial y seguridad bilateral
La Policía Nacional entregó hoy a los Estados Unidos a Omar Auseno B., alias Llanero y Nirama Ch.G. alias Nirama, dos de los más grandes narcotraficantes colombo-ecuatorianos, informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg.
Ecuador extradita a EEUU a dos narcos herederos de "Pablo Escobar"

La Policía ecuatoriana señaló por la red social X que incautó 3,750 cartuchos de emulsión explosiva y 25,0000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

"Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia" por parte de "grupos armados", expresó.

La institución tildó en un comunicado de "significativo" al cargamento de explosivos, que era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (suroeste y limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (norte y fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación denominada "Victoria".

Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer, identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes transportaban el material envuelto en bolsas de plástico y sacos de nailon a bordo de un pequeño camión, según imágenes difundidas.

Explosivos ocultos

La Policía ecuatoriana encontró el contrabando de explosivos en un control rutinario en la localidad de San Gabriel.

"Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos", añadió la Policía en su comunicado.

El jueves, en Colombia, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejando seis civiles fallecidos y más de 60 personas heridas.

Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado al ser atacado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de 13 agentes y heridas a otros.

Disdencias de las FARC tras ataques

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el horrible de esa guerrilla.

El sábado, dos miembros del insurgente Frente Jaime Martínez -adscrito al Estado Mayor Central (EMC)- detenidos tras el ataque con camión bomba fueron acusados por la Fiscalía colombiana del presunto delito de homicidio agravado, con hasta 50 años de prisión.

Tras más de medio siglo de conflicto armado, el acuerdo de paz con las FARC trajo una relativa tranquilidad a Colombia, que es el mayor productor mundial de cocaína.

Las disidencias de esa extinta guerrilla han sido señaladas por decenas de ataques recientes, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial derechista Miguel Uribe Turbay.

FUENTE: Con información de AFP

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación

