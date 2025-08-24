Montreal, vivirla en verano

Montreal es una urbe para vivirla en toda su intensidad. Desde aplacibles tardes en Mont-Royal y paseos interminables por el casco antiguo de la ciudad hasta el fervor del barrio Village y el jolgorio en el centro urbano.

Es verano y las plazas y aceras se inundan de terrazas, adonde acuden miles a saborear cualquier refrigerio. El francés es la lengua oficial, pero también se habla inglés, especialmente en lugares frecuentados por turistas.

Es la esencia cultural criolla quebequense que, defendida desde el fin de la época colonial, provoca ese punto medio entre el encanto galo y la modernidad de estas tierras.

“Soy de El Salvador, pero vivo aquí en Montreal desde hace 24 años, así que me considero montrealés”, quebequense, canadiense, para más señas, afirmó Samuel, empleado del muy ilustre hotel Fairmont Le Reine Élizabeth.

Fue en este hotel donde John Lennon y Yoko Ono se parapetaron en 1969, cuando Estados Unidos les negó la entrada, y grabaron, en la suite 1742, la canción Give Peace a Chance.

Viejo Montreal

Trazar la ruta a seguir es la mejor opción para ahorrar tiempo. Es Vieux-Montréal, la antigua villa que, antes amurallada, colinda con la nueva ciudad.

Servida por el metro urbano y el bus turístico, puede apreciar las intrincadas calles que perduran decoradas con grandes y menores construcciones que fueron erigidas durante la época francesa, y las muchas otras que sucedieron la ampliación de la noble villa. Influencia francesa que se aprecia en nuevas edificaciones y destaca el amplio inventario de tiendas, restaurantes y galerías de arte.

Uno de los lugares más emblemáticos es Place d'Armes, donde se distingue La Basilique Notre-Dame, obra neogótica que fue edificada entre los años 1824 y 1829.

El interior de la iglesia es uno de los más espectaculares del mundo y se considera una obra maestra de la arquitectura neogótica.

Las bóvedas son de un azul intenso y están decoradas con estrellas doradas, mientras que el resto del santuario denota tonos azules, azules, rojos, morados, plateados y dorados. Está repleto de cientos de intrincadas tallas de madera y varias imágenes religiosas.

En la noche, la nave central acoge un innovador espectáculo de luces y rayos láser que hace traslucir los vitrales que conforman el templo católico.

A unos pasos de Place d'Armes, siguiendo la ruta de Rue Notre-Dame, está Place Jacques-Cartier, erigida sobre una pequeña colina que mira al viejo puerto sobre el río Saint Lawrence.

Repleta de cafés y restaurantes, la plaza, que luce todo su esplendor durante el verano, muestra con orgullo un fastuoso palacio renacentista edificado en 1874, que alberga la alcaldía de la ciudad.

A Place Jacques-Cartier acuden los amigos, abundan los pintores, músicos, acróbatas y carruajes tirados por caballos que rememoran tiempos antiguos.

Justo frente a la alcaldía está Château Ramezay, museo de historia, donde puede aprender mucho sobre Montreal.

Por favor, vea el resumen en video de Montreal que adjuntamos aquí.

Nuevo Montreal

Es Centre-Ville. Un amplio sector urbano dominado por altas y modernas edificaciones y otras que, aun siendo antiguas, perduran entre las alturas de la modernidad.

Unos metros debajo del pavimento, por donde corre el metro de la ciudad, hay un segundo Montreal bajo tierra, con más de 30 kilómetros de amplios pasillos repletos de tiendas, cafeterías y restaurantes, que sirven para andar de un extremo a otro cuando el fuerte frío azota en invierno.

En la gran esplanada Place Ville Marie un inmenso anillo plateado, que costó cerca de cinco millones de dólares, enmarca la esplendidez de Mont-Royal y enfatiza la consecución de la revitalización urbana.

A pocos pasos, encontrará el Museo de Bellas Artes de Montreal. Es el museo de arte más grande de Canadá en cuanto a espacio de galería. Aquí es posible emprender un viaje desde la antigüedad hasta la actualidad explorando colecciones permanentes, distribuidas en cinco pabellones.

Sainte Catherine

Ésta es la calle más concurrida de Montreal. Enlaza Centre-Ville con Le Village y a lo largo de ella destacan cientos de establecimientos comerciales.

Pasando por el bohemio barrio Quartier Latin y el impresionante complejo de edificios Place des Arts, donde se alojan cinco salas de teatro, ópera y conciertos, llegamos al emblemático, y también resonante, distrito gay Le Village adonde acuden todos, sin distinción de hetero o familia, a pasear y disfrutar las terrazas del lugar.

En Place des Arts tiene lugar el afamado festival internacional de jazz, cuyo programa principal tiene lugar la primera semana de julio.

Mont-Royal

El explorador francés Jacques Cartier bautizó la montaña Mont-Royal en 1535, y con el tiempo, el nombre evolucionó hasta convertirse en Montreal.

Esta colina, de 233 metros de altura, cuenta con kilómetros de senderos y magníficas vistas de la ciudad. Aquí podrá pasear por senderos arbolados y reponer fuerzas con un picnic en el césped junto al lago Beaver. También podrá disfrutar de actividades al aire libre durante todo el año, como paseo en bote en verano y esquí en invierno. Preste atención a la señalización, ya que hay subidas más suaves para llegar al gran mirador Kondiaronk Belvedere.

No olvide visitar el Oratorio de San José (Oratoire Saint-Joseph) en Mont-Royal, que es basílica menor católica y santuario nacional. Situado sobre una extraordinaria escalinata y antecedido por una amplia esplanada, el templo ostenta un sobrio exterior neorrenacentista con gran cúpula que no anticipa el singular interior art decó, aparentemente simplista pero monumental.

Puede llegar al parque en auto o en autobús público.

Consulte el portal Turismo Montreal que incluimos aquí.

Gastronomía

La gastronomía de Montreal es una mezcla vibrante de influencias francesas e internacionales, destacada por platos como las papas fritas con queso, salsa grevi y tal vez alguna carne que llaman poutine, los bagels y la carne ahumada al estilo montrealés.

Entre los restaurantes populares está Schwartz´s con casi 100 años de tradición, donde la cantante Celine Dion ostenta una buena parte del negocio y la gente hace fila para probar el sándwich de carne ahumada servido en pan de centeno con mostaza.

En Vieux-Montréal me quedo con Crêperie Chez Suzette, donde además de diversos crepes, ensaladas y sándwiches sirven una deliciosa sopa de cebollas y un quiche que provoca comer más.

Para un buen desayuno, un almuerzo o cena de alta cocina recomendamos Rosélys, en el hotel Fairmont Le Reine Élizabeth, donde el chef Edgar Trudeau-Ferrin sorprende con el desfile de cinco platos sorpresa Carte Blanche, elaborados con ingredientes locales y de temporada.

¿Cómo llegar allí?

Llegar a Montreal por aire o carretera es fácil. Varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a la ciudad quebequense.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular canadiense para recibir información adecuada.

¿Dónde hospedarse?

Montreal cuenta con una amplia oferta de hoteles para todos los gustos y bolsillos. Sin embargo, recomendamos el hotel Fairmont Le Reine Élizabeth, situado frente a Place Ville Marie, en plena efervescencia de Centre-Ville.

Es una instalación hotelera que puede conocer en el portal cibernético fairmont.com, donde, además, puede obtener información sobre tarifas promocionales.

Ahorrar dinero

Siga estos consejos para facilitar el valor de su bolsillo. NO CAMBIE DINERO, ni antes de viajar ni tampoco en el destino. La mayoría de los viajeros tienden a cambiar dólares e ignoran que son tasados con una comisión que muchas veces es excesiva.

Mejor tenga el dinero en su cuenta bancaria y utilice la tarjeta ATM tan pronto llegue al destino. El banco emisor le cobrará tres o cuatro dólares, pero ahorrará la comisión del cambio y obtendrá la mejor tarifa internacional disponible ese día.

También puede usar tarjetas de crédito en tiendas, restaurantes y hoteles.