Fiscalía imputa a exministro de Correa por autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio

QUITO. - Luego de dos años de investigación, la Fiscalía General de Ecuador formuló cargos contra el exministro de Rafael Correa, José Serrano, como uno de los autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023, a días de las elecciones.

Este martes se realizó la audiencia judicial en la que Serrano fue imputado por el magnicidio, tras la solicitud fiscal de citarlo a él y a otras cuatro personas implicadas en la orden para ejecutar el crimen de Villavicencio, tras obtener elementos en una “minuciosa investigación”.

Los otros implicados son el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, el condenado por corrupción y preso Daniel Salcedo, y al empresario Xavier Jordán, según el reporte.

“La solicitud se sustenta en una minuciosa investigación llevada a cabo por Fiscalía, respaldada en sólidos elementos de convicción que permiten presumir la participación de estas personas”, sostuvo la Fiscalía en una declaración a los medios.

Villavicencio, líder del Movimiento Concertación que confrontó duramente al correísmo y sus vínculos con narcotráfico, fue asesinado a tiros al salir de un acto político en Quito e intentar subirse al vehículo donde se trasladaba, en la tarde del 9 de agosto de 2023. Allí fue interceptado por sicarios, en medio de una ola de violencia política y de inseguridad.

Implicados fuera de Ecuador

Se informó que Serrano, radicado en EEUU, se encuentra detenido luego de una accidente de tránsito ocurrido hace un par de semanas, informó Carolina Jaramillo, vocera del gobierno de Daniel Noboa, en su cuenta de X.

Serrano “sigue detenido a la espera de una audiencia de migración”, dijo, aunque la situación legal del ex alto funcionario de Rafael Correa (2007-2017) no está clara.

Medios también reportaron que Aleaga y Jordán se encuentran prófugos de la justicia que los investiga, además, por delitos de corrupción que ambos han rechazado.

Un paso en el asesinato

Al conocerse la información, Amanda Villavicencio, periodista e hija del candidato presidencial asesinado, envió por sus redes un mensaje que se suma a otros de los últimos años en los que insistía en una investigación pulcra para dar con todos los involucrados.

“El pedido de formulación de cargos contra los presuntos asesinos intelectuales de nuestro padre apenas es un paso, estamos aún muy lejos de que haya verdad”, dijo y señaló a los cuatro involucrados de “asesinar su memoria y su reputación una y otra vez” .

Carlos Manosalvas, abogado del exministro José Serrano, dijo a un canal estadounidense que no se pronunciará hasta tanto la defensa analice internamente la solicitud de cargos.

Por el magnicidio de Villavicencio, el juez condenó en julio de 2024 a cinco de los autores materiales investigados, entre los cuales hay siete colombianos, pero fueron asesinados en las cárceles de Ecuador, se informó.

Las investigaciones de la Fiscalía de Ecuador prosiguen.

AUTORES INTELECTUALES #CasoVillavicencio

El paso que toma hoy Fiscalía es importante para que este vil crimen no quede en la impunidad. Sin embargo, estamos aún lejos de que haya justicia.



— Amandita Villavicencio Sandoval (@agentedelcaos33) August 19, 2025

FUENTE: Con información Infobae, CNN en español, Amanda Villavicencio redes