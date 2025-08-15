viernes 15  de  agosto 2025
NARCOTRÁFICO

Ecuador se suma a EEUU y declara al Cártel de los Soles organización terrorista

El presidente Daniel Noboa firmó un decreto que categoriza al grupo de narcotráfico del régimen de Maduro como amenaza para la población e integridad del Estado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa (C), participa en una ceremonia de entrega oficial de helicópteros H225 al Ejército ecuatoriano en el Fuerte Militar Huancavilca en Guayaquil, Ecuador, el 2 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO.- En el contexto de su lucha contra el narcotráfico, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó un decreto que declara al Cártel de los Soles, vinculado al régimen de Venezuela, como organización terrorista que representa una amenaza para la población, la soberanía y la integridad del Estado.

En el decreto ejecutivo No.93 que oficializa la medida, Noboa ordenó al Centro Nacional de Inteligencia “analizar la incidencia de este grupo terrorista en los grupos armados organizados identificados a la fecha y categorizarlo según corresponda”.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio, llegan para hablar con los empleados a su llegada al Departamento de Estado en Washington, DC, el 21 de enero de 2025.
PRESIÓN INTERNACIONAL

Marco Rubio: Designación de Cártel de los Soles como terrorista permite acción militar contra Maduro
Las fuerzas de seguridad ecuatorianas patrullan el área alrededor de la plaza principal y el palacio presidencial después de que el presidente ecuatoriano Daniel Noboa declarara al país en estado de conflicto armado interno y ordenara al ejército llevar a cabo operaciones militares contra las poderosas bandas de narcotraficantes del país. Quito el 9 de enero de 2024.
VIOLENCIA

Al menos seis muertos deja nueva masacre en Ecuador

Ecuador registra récords de criminalidad con el narcotráfico que lo sitúan como el primer país más violento de Latinoamérica.

El primer semestre de este año 2025, reportó 4,557 homicidios, lo que representa 45% más que en 2024 que fue considerado el segundo año más violento en la historia del Ecuador, con un homicidio cada 75 minutos, según la Policía Nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Presidencia_Ec/status/1956142224720453984?t=v0yN8HYoyJ85YLnIEWRv3g&s=09&partner=&hide_thread=false

Con EEUU contra el Cártel de los Soles

La medida de Noboa a tono con la declaración de EEUU contra el Cártel de los Soles como organización terrorista global, incluyó la actuación coordinada con organismos de inteligencia del exterior, según el decreto.

“De ser necesario, la entidad coordinará y articulará las relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados a fin de reforzar el combate contra los miembros de estas estructuras delincuenciales que buscan alterar los derechos de los ciudadanos y la cultura de paz de la sociedad civil”, según el decreto.

En Ecuador, considerado un país clave para el almacenamiento y exportación de drogas, operan alrededor de 22 “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”, como Águilas, Águilas Killer y Ak47, entre las más identificadas por el gobierno.

Ante esto, Noboa decretó en enero de 2024 un conflicto armado interno y calificó a las estructuras criminales como terroristas.

FUENTE: Con información Presidencia de Ecuador, redes, gk.city

Temas
Te puede interesar

Daniel Noboa eleva al Constitucional preguntas clave para referéndum consultivo

Daniel Noboa encabeza multitudinaria marcha contra la Corte Constitucional

Se derrumba el partido de Rafael Correa, filtran carta que habla de grave crisis interna

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025. video
VENEZUELA

María Corina Machado: hay avance para debilitar régimen de Maduro, estamos reconectados

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo

Te puede interesar

El presidente estadounidense Donald Trump aborda el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 15 de agosto de 2025, rumbo a Alaska para reunirse con el presidente ruso. El presidente estadounidense Donald Trump partió de Washington el viernes rumbo a Alaska para una cumbre de alto riesgo con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que podría ser decisiva para el futuro de Ucrania.  
ENCUENTRO

Trump y Putin se dirigen ya a Alaska para su esperado cara a cara
Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

El recluso Christopher Castro y los oficiales Shentrica Clark y DAndre Hill
SUCESOS

Acusan a siete oficiales penitenciarios de Florida por golpiza a recluso

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

Jackie García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
LO QUE VIENE

Hialeah anticipa subida en factura de agua y busca eliminar pensiones aprobadas en marzo