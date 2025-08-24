domingo 24  de  agosto 2025
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

ONG afirman que excarcelaciones del sábado no obedecen a procesos transparentes ni a criterios de salud, reparación o debido proceso, sino a “lógicas de canje político”

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.

Yuri Cortez/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La asociación Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos, denunció que las recientes excarcelaciones de presos políticos en el país suramericano responden a una estrategia de manipulación política y diplomática del régimen de Nicolás Maduro, y no a criterios de justicia o respeto a los derechos humanos.

En un comunicado, la asociación advirtió que las liberaciones se han realizado de forma condicionada y negociada, sin la participación de la mayoría de las víctimas ni de sus familiares, y con el objetivo de favorecer a sectores políticos afines al poder. A su juicio, esta práctica busca proyectarse como un gesto humanitario o de reconciliación, mientras en realidad redefine quiénes son reconocidos como interlocutores válidos dentro y fuera del país.

Lee además
El buque de transporte anfibio USS San Antonio (LPD 17) zarpa de la Estación Naval de Norfolk para su despliegue. 
ENTREVISTA

EEUU tiene argumentos para una operación quirúrgica que 'extirpe' a Maduro
El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
Narcoterrorismo

Otro revés para Maduro, Paraguay sigue a EEUU y declara organización terrorista al Cártel de los Soles

El texto sostiene que las excarcelaciones de 13 presos políticos, que se llevaron a cabo este sábado en Venezuela, no obedecen a procesos transparentes ni a criterios de salud, reparación o debido proceso, sino a “lógicas de canje político” que desplazan a sectores democráticos críticos al gobierno.

“Diplomacia de rehenes”

Alertó, además, que algunas de las figuras que se atribuyen estas liberaciones pertenecen a partidos judicializados, que le hacen el juego al régimen, que han recibido beneficios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y participan en acuerdos que, según la denuncia, afectan las garantías electorales.

Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento calificó estas maniobras como parte de una “diplomacia de rehenes”, en la que la libertad de personas inocentes se utiliza como moneda de cambio para obtener reconocimiento internacional o ventajas políticas. “El sufrimiento humano está siendo instrumentalizado como mecanismo de control”, subrayó.

Asimismo, expresó preocupación por el rol de ciertos actores que se presentan como "mediadores sin legitimidad", visitan centros de reclusión sin un mandato claro y, en algunos casos, ejercen presión sobre familiares para forzarlos a participar en dinámicas que consideran humillantes o manipuladas.

Exige liberación plena de todos los presos políticos

Insistió en que la libertad no puede ser parcial ni selectiva, y que cualquier acuerdo serio debe garantizar la liberación plena e incondicional de todos los presos políticos. “Cualquier otra fórmula es injusta, revictimiza y prolonga el encarcelamiento como mecanismo de persecución”, advirtió.

La organización exhortó a misiones diplomáticas, cancillerías democráticas y organismos internacionales a no convalidar lo que califican como un “juego de espejos”. Reclamaron que cualquier estrategia para la liberación de personas detenidas por motivos políticos debe incluir la participación y aprobación de las víctimas y sus familias, sin chantajes ni exclusiones.

“En momentos como este reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la justicia, la libertad y la dignidad de todas las personas injustamente detenidas. No olvidamos a quienes aún están tras las rejas”, concluyó el comunicado.

comunicado-excarcelaciones

FUENTE: Con información de comunicado de prensa

Temas
Te puede interesar

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

ONG venezolana denuncia que 60 presos políticos requieren atención médica: "Sobreviven en el dolor"

María Corina Machado denuncia que nueve presos políticos han intentado suicidarse: "Maduro es el responsable"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TENSIÓN Y ALIVIO

Miami-Dade discute su presupuesto en medio de fuertes presiones y reclamos

El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de enero de 2021. video
ANÁLISIS

Padrino López: Un narco general en su laberinto

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El defensa austriaco #22 del Elche, David Affengruber, cae junto al delantero italiano #22 del Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Elche CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

Te puede interesar

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Las estafas dejan sin ahorros a miles de personas mayores en Estados Unidos
ADVERTENCIA

"Jáquer fantasma", la estafa multimillonaria que deja sin ahorros a miles de jubilados en EEUU

TIfón Kajiki cerca de la costa de Vietnam.  video
EL TIEMPO

Vietnam en alerta: Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki'

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.
Tenis

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open