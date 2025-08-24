Baja presión afecta a las Antillas Menores

Al norte del Caribe, pero lejos de las costas de Estados Unidos y Bahamas, la tormenta tropical Fernand continúa rumbo norte noreste con vientos sostenidos de 40 millas por hora.

Por otra parte, el Centro Nacional de Huracanes informa que un área de baja presión, situada al este de las Antillas Menores pudiera continuar su curso oeste hacia el mar Caribe y que, una vez entre en aguas más cálidas, pudiera alcanzar la categoría de tormenta tropical con más de 40% de probabilidades.

TEMPORADA CICLÓNICA EN AUGE Nueva onda tropical apunta al Caribe, Erin agita el Atlántico con marejadas

Mientras tanto, la baja presión podría llevar fuertes lluevas a las pequeñas islas centrales del arco antillano.

La temporada ciclónica comenzó el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Estas fechas, adoptadas por convención, describen históricamente el período de cada año en que se produce la mayor parte de los fenómenos ciclónicos en el océano Atlántico.

El primer ciclón del año, la tormenta tropical Andrea, se formó el 23 de junio, lo que marca el inicio más tardío de una temporada ciclónica en el Atlántico desde 2014.

Poco después, se formó la tormenta tropical Barry, que tocó tierra rápidamente en Veracruz, México.

En julio, la tormenta tropical Chantal impactó la costa este de Estados Unidos y en agosto, el huracán Erin alcanzó la categoría 5, con vientos de hasta 160 mph (260 km/h), pero afortunadamente no tocó tierra alguna.