domingo 24  de  agosto 2025
Boxeo

Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad juicio por nexos con narcotráfico en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad provisional su juicio en México por presuntos nexos con el narcotráfico

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.

El mexicano Julio César Chávez Jr. llega a su combate de boxeo de peso crucero contra el estadounidense Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California, el 28 de junio de 2025. Estados Unidos extraditó al boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. a México tras su arresto en Los Ángeles y su acusación de vínculos con el narcotráfico, informó el Registro Nacional de Detenciones el 19 de agosto de 2025.

Patrick T. Fallon / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. afrontará en libertad provisional su juicio en México por presuntos nexos con el narcotráfico, informó su abogado este sábado al término de la primera audiencia judicial.

El pugilista, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, fue deportado a México desde Estados Unidos el pasado lunes y este sábado fue presentado ante un juez federal en el estado de Sonora (noroeste)

Lee además
Luis Suárez #9 del Inter Miami CF pasa durante el partido de la MLS entre el DC United y el Inter Miami CF en el Audi Field el 23 de agosto de 2025 en Washington, D.C. 
Fútbol

Inter Miami con la mente en la semifinal de Leagues Cup
La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.
Tenis

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open

"Va a quedar puesto en libertad inmediata porque así lo ordenó el juez", dijo a la prensa el abogado Rubén Fernando Benítez.

La Fiscalía General no respondió inmediatamente a una solicitud de información sobre el caso por parte de la AFP.

El cargo del que se le acusa a Chávez Jr. fue "delincuencia organizada" sin funciones de jerarquía y se le señala específicamente de participar en la "introducción clandestina de armas a México", añadió el abogado.

Explicó que al deportista se le impusieron "medidas muy estrictas", como no salir del país, pero aseguró que "las va a observar" de manera estricta.

Debido a los trámites, podrían pasar unas horas para que salga en libertad condicional.

Chávez, de 39 años, fue detenido el 2 de julio por autoridades migratorias de Estados Unidos en Los Ángeles acusado de mentir en su solicitud de residencia permanente en ese país.

Al conocerse que había una orden de captura vigente en México, las autoridades estadounidenses lo entregaron en un puente fronterizo de Sonora a la justicia mexicana, que lo trasladó al penal de Hermosillo, la capital estatal.

La audiencia del sábado comenzó al final de la tarde y conclusiones por la noche.

Según medios locales, la Fiscalía General pidió al juez tres meses adicionales para investigar y reunir más pruebas contra el pugilista. La próxima audiencia será el 24 de noviembre.

De ser encontrado responsable, dijo su abogado, podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.

El arresto del púgil en Estados Unidos tuvo lugar sólo cuatro días después de que protagonizara una de las veladas de boxeo más publicitadas del año, en la que fue derrotado por el local Jake Paul.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Marc Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

Tottenham le da un golpe de autoridad al Manchester City

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

¿La inteligencia cubana brinda información a EEUU para acabar con Maduro?

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TENSIÓN Y ALIVIO

Miami-Dade discute su presupuesto en medio de fuertes presiones y reclamos

El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de enero de 2021. video
ANÁLISIS

Padrino López: Un narco general en su laberinto

Informe Centro Nacional Huracanes, agosto 24, 2025.
CARIBE

Baja presión afecta a las Antillas Menores

El defensa austriaco #22 del Elche, David Affengruber, cae junto al delantero italiano #22 del Atlético de Madrid, Giacomo Raspadori, durante el partido de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el Elche CF en el Estadio Metropolitano de Madrid el 23 de agosto de 2025. 
Fútbol

Atlético de Madrid sigue sin levantar cabeza en el inicio de temporada

Te puede interesar

El Helicoide, sede del Sebin, es sitio de reclusión de mujeres y de otros presos políticos en Venezuela.
VENEZUELA

Denuncian uso de excarcelaciones de presos políticos como herramienta de manipulación política y diplomática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante la reunión de líderes de Múnich organizada por la Conferencia de Seguridad de Múnich en el Hotel Willard de Washington, DC, el 7 de mayo de 2025. video
DECLARACIONES

Vicepresidente de EEUU afirma que Rusia hizo "concesiones significativas" a Trump sobre Ucrania

Las estafas dejan sin ahorros a miles de personas mayores en Estados Unidos
ADVERTENCIA

"Jáquer fantasma", la estafa multimillonaria que deja sin ahorros a miles de jubilados en EEUU

TIfón Kajiki cerca de la costa de Vietnam.  video
EL TIEMPO

Vietnam en alerta: Casi 600.000 evacuados por la llegada del tifón 'Kajiki'

La estadounidense Venus Williams sirve durante su partido de primera ronda de dobles mixtos con su compatriota Reilly Opelka en el torneo de tenis US Open en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York el 19 de agosto de 2025.
Tenis

"Me encanta mi trabajo": Venus Williams disfruta de su regreso al US Open