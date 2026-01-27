martes 27  de  enero 2026
CONFLÍCTO

Ecuador responsabiliza a Colombia por el aumento de la violencia en la frontera común

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que la falta de control en la frontera con Colombia impulsa el crimen organizado y eleva la tensión bilateral

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa

 

Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

QUITO - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que el abandono de la frontera por parte de Colombia contribuye al crecimiento del narcotráfico y al aumento de la violencia en su país, en declaraciones difundidas este martes, en un contexto de deterioro de la seguridad y de tensiones diplomáticas entre Quito y Bogotá.

En el poder desde noviembre de 2023, Noboa sostiene que las autoridades colombianas no hacen lo suficiente para contener a grupos narcotraficantes que operan en zonas limítrofes y que, según dijo, cruzan hacia Ecuador para asociarse con bandas criminales locales. El mandatario asegura que esa “inacción” obligó al Estado ecuatoriano a destinar mayores recursos a la vigilancia y control de la frontera común.

“El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico”, declaró Noboa en una entrevista con el diario Metro, al tiempo que señaló que la situación coincidió con cifras récord de violencia en Ecuador.

"Aranceles"

En ese marco, el gobierno ecuatoriano impuso recientemente un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, una medida que Quito justificó como compensación por el gasto en seguridad fronteriza. Bogotá respondió con tarifas equivalentes para una veintena de productos ecuatorianos y con la suspensión del suministro de electricidad.

Desde Colombia, el ministro de Energía, Edwin Palma, afirmó que mientras su país propuso el diálogo, Ecuador respondió con “agresiones”, en referencia a las decisiones comerciales adoptadas por Quito.

Analistas señalaron que el mensaje de Noboa sobre la responsabilidad compartida en la lucha contra el narcotráfico se alinea con la doctrina de seguridad impulsada por Estados Unidos, y advierten que el cruce de acusaciones refleja también las diferencias políticas entre ambos gobiernos, en particular con la administración izquierdista de Gustavo Petro.

Ecuador, que actualmente registra la tasa de homicidios más alta de América Latina, con 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado, insiste en el carácter regional del narcotráfico. Noboa asegura que varios delincuentes detenidos en su país tenían vínculos con Colombia, destacando que el combate al crimen organizado requiere mayor cooperación efectiva entre los Estados vecinos.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE AFP

