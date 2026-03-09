lunes 9  de  marzo 2026
Daniel Noboa revela que expulsión del embajador cubano fue por interferencia en políticas de Ecuador

El presidente ecuatoriano aseguró que existían evidencias de participación del diplomático cubano Basilio Gutiérrez en actividades políticas y violentas

El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

AFP
El joven empresario Daniel Noboa se mantiene como favorito en las encuestas de cara al balotaje de Ecuador.

El joven empresario Daniel Noboa se mantiene como favorito en las encuestas de cara al balotaje de Ecuador.

GERARDO MENOSCAL / AFP

QUITO.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este lunes que su gobierno expulsó al embajador de Cuba en Quito por presunta injerencia en asuntos políticos internos del país y por su supuesta participación en “actividades violentas”.

La Cancillería ecuatoriana declaró el pasado miércoles persona “non grata” al diplomático cubano Basilio Gutiérrez y le concedió un plazo de 48 horas para abandonar el país junto al resto de la misión diplomática.

El régimen de La Habana rechazó la decisión y la calificó como “un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones” entre ambas naciones.

En declaraciones a Radio Sucre, Noboa aseguró que las autoridades ecuatorianas detectaron lo que describió como interferencias del régimen cubano en la política nacional.

“Había bastante injerencia de parte de Cuba en actividades políticas, en actividades también de disidencia, en actividades violentas, incluso, en algunos casos”, afirmó el mandatario, sin ofrecer mayores detalles.

"Evidencias"

El mandatario ecuatoriano sostuvo que la decisión de expulsar al embajador cubano se tomó con base en evidencias.

“Con evidencia suficiente, pedimos: regrésense a su casa”, señaló.

Tras el anuncio de Quito, Noboa publicó en la red social X un video en el que se observa a un hombre quemando papeles en la terraza del edificio donde funcionaba la embajada cubana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DanielNoboaOk/status/2029324525117034915&partner=&hide_thread=false

El gobernante indicó que la destrucción de documentos podría sugerir que se intentaba ocultar información.

“Definitivamente estaban ocultando algo o era la evidencia de actividades que no son correctas para cualquier misión diplomática”, afirmó.

Noboa añadió que, aunque los documentos diplomáticos tienen protección y no pueden ser intervenidos por las autoridades ecuatorianas, el personal de la misión cubana procedió a quemar papeles.

Antes del anuncio de la expulsión de los diplomáticos cubanos, Quito también ordenó terminar las funciones de su embajador en La Habana, José María Borja.

Crisis en la isla

La decisión se produce en medio de una creciente presión de Washington sobre el régimen cubano. Tras el derrocamiento y captura del dictador depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el pasado 3 de enero, la actual administración de EEUU exigió a Caracas suspender los suministros de petróleo a la isla.

La interrupción de los envíos de crudo desde Venezuela ha agravado la crisis energética que enfrenta Cuba, donde desde enero no ha entrado ningún petrolero y se registran apagones recurrentes en medio de la prolongada crisis económica.

FUENTE: Con información de AFP

