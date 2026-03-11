FBI abre oficina permanente en Ecuador, aliado de EEUU contra los cárteles

El logotipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se ve en el Edificio Federal de Los Ángeles tras una conferencia de prensa para actualizar la investigación sobre el atentado con bomba ocurrido el 18 de mayo de 2025 en una clínica de fertilidad en Palm Springs, California, el 4 de junio de 2025 en Los Ángeles.

QUITO. - El FBI tendrá una oficina permanente en Ecuador para trabajar con la policía local en investigaciones sobre crimen organizado, lavado de dinero y corrupción, dijo el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por el mandatario estadounidense Donald Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico en el continente. La alianza se selló el sábado último en una cumbre reunida en Miami bajo el nombre de "Escudo de las Américas".

El acuerdo es un nuevo capítulo en la cooperación contra el crimen entre Ecuador y Estados Unidos, cuya relación se estrechó desde la llegada al poder del derechista Daniel Noboa en 2023.

"Ahora lo que cambia es que tenemos ya agentes del FBI permanentemente en Ecuador trabajando con una unidad de la Policía Nacional que se ha estructurado para que puedan trabajar en conjunto", declaró el ministro Reimberg a periodistas.

El funcionario dijo que la oficina "arranca de forma inmediata". La cooperación entre Quito y Washington incluye el intercambio de información estratégica, apoyo en operaciones militares de la mano del Comando sur y entrenamiento a las fuerzas de seguridad.

Reimberg indicó que la Policía ecuatoriana creó una nueva unidad para trabajar en investigaciones con el FBI. Al ser consultado sobre críticas de la oposición, el ministro se limitó a decir que "son gente que está a favor del caos, que está a favor de la criminalidad".

Los ecuatorianos votaron "no" al regreso de bases militares extranjeras al país en un referendo en noviembre promovido por Noboa.

Estados Unidos tuvo por una década una instalación de la Fuerza Aérea en Manta, principal puerto pesquero ecuatoriano, de los más estratégicos para el comercio exterior y un bastión narco.

Hito "estratégico y operativo"

La inauguración de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI en Ecuador es un "hito estratégico y operativo", según la embajada de Estados Unidos en Quito.

Muchas capitales latinoamericanas, entre ellas Bogotá, Brasilia, Ciudad de México y Buenos Aires, albergan desde hace años oficinas del FBI dentro de las embajadas estadounidenses.

"Mejoramos nuestra capacidad conjunta para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a quienes trafican drogas, lavan dinero, contrabandean armas y financian el terrorismo", señaló Lawrence Petro ni encargado de negocios de la embajada, en un mensaje publicado en X.

Ataque a las FARC

Ecuador bombardeó el 6 de marzo, con apoyo de Estados Unidos, un campo de entrenamiento de una disidencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que opera en la frontera con Colombia, informó el presidente Daniel Noboa.

"Destruimos el descanso de Mono Tole, cabecilla de CDF (Comandos de la Frontera), y área de entrenamiento de narcotraficantes", se señaló en la secuencia que publicó el mandatario de 38 años.

"A solicitud de Ecuador, el Departamento de Guerra ejecutó acciones específicas para avanzar en nuestro objetivo compartido de desmantelar las redes narcoterroristas", escribió en X Sean Parnell, portavoz del Pentágono, sin precisar detalles.

FUENTE: Con información de AFP