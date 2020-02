EEUU asegura que se acelera la recuperación de Puerto Rico

“Esa fama parece estar retrasada con respecto a la realidad. La realidad está mejorando”, dijo, y añadió que presentará un informe al presidente Donald Trump al regresar al continente. “Creo que se convencerá que el dinero federal y los esfuerzos federales se aplican de manera sensata aquí”.

Desde que el huracán María azotó Puerto Rico como tormenta de categoría 4 en 2017, se acusa a Trump de demorar y negar ayuda al territorio. El Congreso estadounidense asigna casi 50.000 millones de dólares a la isla, pero las autoridades federales desembolsaron apenas 15.000 millones.

Brown, excomandante de guardacostas en el 7mo Distrito con sede en Miami, dijo que si bien tiene conciencia de que muchos están descontentos con el avance de la recuperación, ésta se aceleró drásticamente debido en parte a la relación con la nueva gobernadora de Puerto Rico.

Alex Amparo, coordinador en Puerto Rico de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, dijo que seis meses atrás, se aprobaban entre 10 y 15 proyectos mensuales. Ahora son hasta 160 proyectos por mes.

“Se ven los resultados”, dijo. “Tengan por seguro que eso continuará”.

Brown aseguró en una rueda de prensa que esto no es una "inyección única" para Puerto Rico, pues él buscará ser el enlace con la Casa Blanca para mantener una economía estable.

"Esto no es una inyección de dinero única a la economía o la infraestructura de Puerto Rico. Es un esfuerzo a largo plazo. La continuidad en las agencias de gobierno y en los programas que administran es vital. Una de las cosas que hablamos es el desarrollo de mano de obra a nivel tanto administrativo como técnico para continuar con este trabajo que tomará años. Esa sostenibilidad a largo plazo es mi principal preocupación. Le he pedido a todas las agencias que me expliquen no solo sus programas operacionales, sino el desarrollo de esa mano de obra para que podamos desarrollar una mano de obra aquí en Puerto Rico que pueda llevar este esfuerzo hasta el final”, comentó el funcionario, según reseñó el diario Metro de Puerto Rico.