EEUU instala en Argentina una oficina de seguridad regional para luchar contra el crimen organizado

BUENOS AIRES. Estados Unidos y Argentina cada vez suman una mayor cooperación en lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

En esta oportunidad, Estados Unidos aprobó un fondo de más de 13 millones de dólares destinado a instalar una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en Argentina, que actuará también en el resto de América Latina, según informó este lunes el Ministerio de Seguridad del país suramericano.

“La instalación de la unidad regional de INL en nuestro país constituye un nuevo paso en el trabajo estratégico entre la Argentina y Estados Unidos por la seguridad de la región, frente a organizaciones criminales que operan cada vez con mayor capacidad y alcance transnacional", señaló la cartera de Seguridad en un comunicado.

Según detallaron, del total de los fondos asignados, 7,5 millones de dólares estarán destinados específicamente a proyectos de cooperación en la Argentina, mientras que otros 5,85 millones de dólares financiarán iniciativas para el conjunto de la región.

La ley y el orden

“La Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben. Con los Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de la oficina del Departamento de Estado de los EEUU, especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá base en nuestro país y contará con USD 7,5 millones para equipamiento, capacitación y proyectos de seguridad, multiplicando por diez la inversión en cooperación. Frente a organizaciones criminales transnacionales que no reconocen fronteras, trabajamos junto a nuestros socios para proteger a las familias y combatir al crimen organizado en toda la región. Ley y orden”, sostuvo la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de la red social X.

Argentina es un país confiable y nuestros aliados lo saben.



Con Estados Unidos somos socios estratégicos en seguridad. Por eso, una nueva unidad regional de @StateINL, la oficina del Departamento de Estado de EE.UU. especializada en narcotráfico y aplicación de la ley, tendrá… — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 5, 2026

Según explicaron, la decisión de los Estados Unidos implica multiplicar por diez los recursos de cooperación existentes y permitirá profundizar el desarrollo de proyectos conjuntos y la adquisición de equipamiento para fortalecer las capacidades operativas en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional argentino se afirmó: “La cooperación entre ambos países en inteligencia criminal e interdicción permitió fortalecer las operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y avanzar en la desarticulación de rutas utilizadas para el tráfico de drogas”.

La apuesta de la INL es dejar de mirar el crimen organizado como un asunto estrictamente fronteras adentro y empujar a los países vecinos a cruzar datos de inteligencia en tiempo real, armando operativos conjuntos que compliquen el cruce de fronteras de las organizaciones delictivas.

Desde el inicio de la Presidencia de Javier Milei, en diciembre de 2023, ambos países han mantenido una cooperación intensa en materia de seguridad y asuntos militares.

En dos ocasiones, los respectivos jefes del Comando Sur de Estados Unidos han visitado la base naval militar integrada que comenzó a construirse en 2022 en la ciudad argentina de Ushuaia, el punto continental más cercano a la Antártida y al estrecho de Drake.

Recientemente, el presidente Donald Trump dijo que estaría dispuesto a reconsiderar su postura de apoyo a Gran Bretaña en el conflicto con Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, administradas por Londres desde su ocupación en 1833.

FUENTE: Con información de EFE/La Nación/ Perfil