Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

NUEVA YORK.- La juez federal Analisa Torres autorizó mantener bajo reserva tres documentos fundamentales de la estrategia legal con la que el exmandatario venezolano intenta desestimar las acusaciones penales en su contra. Se trata de los argumentos jurídicos que presuntamente prueban su inmunidad como jefe de Estado.

Torres asumió el caso de Maduro y su esposa, Cilia Flores, debido al fallecimiento del juez Alvin K. Hellerstein.

De esta forma, le dio respuesta a una solicitud del abogado defensor Barry Pollack para proteger de la divulgación pública el material identificado como el Anexo 5, así como otros dos escritos que hacen referencia directa a su contenido.

Aunque la Fiscalía estadounidense se opuso a su difusión por tratarse de información de acceso exclusivo para los abogados, el fallo de la magistrada determinó que las versiones completas queden bajo sello judicial, deja para el acceso público archivos con extensas secciones tachadas.

La decisión ocurre apenas una semana después de que los equipos legales de Maduro y Flores presentaran tres mociones judiciales para librarse de los graves cargos que pesan sobre ellos. En dos de estos recursos, ambos reclaman inmunidad soberana y sostienen que ni siquiera la severidad de los delitos imputados permite desconocer dicha protección.

Mientras Maduro insiste en que ejercía como jefe de Estado al momento de su detención, Flores invoca su condición de esposa del exgobernante y los cargos públicos que ocupó.

La defensa insiste en que los crímenes que incluyen reuniones de 2014, el uso de escoltas militares para torturar e intimidar en 2006 y nombramientos en comisiones judiciales en 2021, fueron ejecutados mediante instituciones del Estado venezolano y estarían cobijados por la inmunidad oficial, apelan además al reconocimiento diplomático que Washington otorgó en marzo al gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Fiscalía desechó el argumento

La Fiscalía de Estados Unidos ya refutó esta tesis, subrayó que corresponde exclusivamente al poder ejecutivo norteamericano determinar a quién reconoce como jefe de Estado, y recordó que Washington dejó de reconocer a Maduro en enero de 2019.

Además, los fiscales revelaron un dato diplomático determinante: el actual gobierno de Venezuela nunca ha solicitado inmunidad para Nicolás Maduro ni para Cilia Flores en este ni en ningún otro litigio en territorio estadounidense, en contraste con una nota diplomática fechada el 14 de mayo de 2026 mediante la cual la embajada venezolana sí tramitó y obtuvo inmunidad para Delcy Rodríguez en un proceso civil en Florida.

El proceso sigue su curso y está fijada una audiencia clave para el 17 de diciembre de 2026, cuando la jueza evaluará los planteamientos sobre inmunidad soberana y los argumentos de la defensa. El inicio del juicio está programado para junio de 2027.

En octubre, Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon no culpables de nuevos cargos de tortura presentados en su contra en Estados Unidos.

Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal de Nueva York acusados de conspiración para cometer actos como simulacros de ahogamiento, violaciones y golpizas contra detenidos en Venezuela, incluidos ciudadanos estadounidenses.

Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó los nuevos cargos de “acusaciones falsas”. Según la acusación formal, la pareja utilizó la tortura para “intimidar, hostigar y neutralizar a sus opositores, incluso mediante secuestros”.

A Flores se le negó la solicitud de seguir cumpliendo condena en una residencia debido a sus presuntos quebrantos de salud.

FUENTE: Con información de Semana/Efecto Cocuyo