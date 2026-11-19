MIAMI. — El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida reconoció el miércoles una interrupción parcial de la plataforma que procesa licencias de conducir y documentación vehicular, en medio de una semana de fallas tecnológicas en Estados Unidos que afectaron vuelos, operaciones bancarias y servicios digitales.

La agencia, conocida por las siglas FLHSMV, informó alrededor de las 11:05 a. m. que investigaba dificultades en sus servicios. Dos horas después indicó que había identificado el problema en ORION, la plataforma informática estatal utilizada para procesar licencias de conducir, registros de vehículos y otros trámites relacionados, aunque no explicó la causa ni anunció un plazo de recuperación.

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Hasta la mañana de este jueves, las autoridades no habían confirmado la recuperación total de los servicios ni señalado que la falla estuviera relacionada con un ataque informático.

Oficinas abiertas en Miami-Dade

Por su parte, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, informó que sus sucursales permanecían operativas y que su equipo coordinaba con las autoridades estatales para reducir las interrupciones.

Fernández señaló que el problema se originó en la plataforma estatal y estaba fuera del control de su oficina, aunque aseguró que el personal mantenía el compromiso de atender a los residentes con las menores dificultades posibles.

Aunque las oficinas permanecían abiertas al público, los usuarios podían enfrentar demoras o dificultades para completar los trámites que dependen de la plataforma estatal.

En el condado Lee, la oficina del recaudador también advirtió que los usuarios podían enfrentar esperas más prolongadas.

Quienes necesiten renovar documentos o realizar gestiones vehiculares deben comprobar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse y confirmar qué servicios puede completar la dependencia correspondiente.

Una semana de fallas tecnológicas

La interrupción coincidió con otros problemas registrados durante la última semana. El viernes, la Administración Federal de Aviación suspendió temporalmente los despegues en todo el país por una falla de telecomunicaciones.

El organismo explicó que equipos antiguos se volvieron inestables ante un volumen excesivo de conexiones y señaló que no había indicios de un ciberataque.

El martes, Apple atribuyó a una actualización interna las dificultades que afectaron servicios como iCloud y Apple Pay, y negó que fueran consecuencia de un ataque informático. Esa coincidencia temporal no establece una relación con ORION.

Florida tiene un antecedente confirmado de acceso no autorizado a información de conductores, pero ocurrió el 4 de septiembre, no durante la última semana.

Según una notificación oficial, alguien utilizó credenciales comprometidas, es decir, datos de acceso obtenidos indebidamente, para consultar registros que podían incluir documentos e información personal. La agencia indicó entonces que no tenía evidencia de uso indebido de esos datos.

Entretanto, el Departamento de Educación de Florida investiga un acceso no autorizado a su portal de ayuda financiera estudiantil, detectado el 19 de octubre, que pudo comprometer datos de unos 4,9 millones de personas.

Las autoridades no han establecido una relación entre esa filtración, la registrada en septiembre y las fallas anunciadas el miércoles.