Tráfico de drogas y fármacos adelgazantes: foco de operativo que impacta Suramérica

ASUNCIÓN .- El crimen organizado cada vez perfecciona sus operaciones no solo por adecuarse al uso de nueva tecnología, sino también por incluir dentro de sus stocks nuevas sustancias para traficar. Su portafolio contiene drogas ilícitas, lícitas, fármacos que incluyen los muy de moda: los adelgazantes. En operativo policial en Paraguay, cayeron cinco brasileños dedicados a esta actividad ilegal.

En la región este 2026, el tráfico y el contrabando de fármacos ha aumentado de manera notable.

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En la frontera entre Brasil y Paraguay, las autoridades han detectado un fuerte aumento en el contrabando de medicamentos para bajar de peso como semaglutida y tirzepatida. En el primer semestre de 2026 fueron incautadas más de 76 mil unidades, más del triple que durante todo 2025, reseña Heraldo USA.

Un ejemplo, la captura de cinco brasileños acusados de pertenecer a una red dedicada al tráfico hacia Brasil de drogas y de tirzepatida, un fármaco recetado contra la diabetes tipo 2, la obesidad y también utilizado para adelgazar, en un operativo realizado en el departamento de Canindeyú (noreste).

La detención la practicó la Policía Nacional de Paraguay y el jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, Carlos Duré, informó en una conferencia de prensa que cuatro hombres y una mujer de nacionalidad brasileña fueron capturados el lunes luego de tres allanamientos a viviendas en el distrito (municipio) La Paloma, ubicado a unos 35 kilómetros de la frontera con Brasil.

“Con esto estamos desbaratando una red que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y también el tráfico internacional de fármacos”, aseguró Curé al destacar que este operativo, denominado Espejismo, tuvo colaboración de la policía brasileña.

Mercado negro de adelgazantes

Curé señaló que durante otro operativo realizado el pasado 12 de agosto, en el que fueron capturados dos brasileños en el departamento de Alto Paraná (este), también acusados de tráfico de drogas y de tirzepatida, las autoridades lograron identificar que los ahora detenidos colaboraban en la logística para el traslado de estupefacientes y del fármaco hacia Brasil.

Uno de los detenidos este lunes es un brasileño con orden de captura en su país por homicidio doloso, y quien estaba considerado el “objetivo principal” del operativo, afirmó Curé.

Otros dos brasileños tienen órdenes de captura por tráfico de drogas, según un reporte de la Policía Nacional.

En el operativo también se incautaron dos fusiles de asalto calibre 7,62 y 5,56 milímetros, dos escopetas, tres pistolas, cuatro rifles, municiones, una mira telescópica para francotirador, celulares, dos camionetas, entre otras evidencias, detalló la Policía.

La tirzepatida se vende al menos bajo tres nombres comerciales en Paraguay, donde en los últimos meses han ocurrido robos del producto para luego venderlo en el mercado negro y se han desmantelado laboratorios clandestinos para falsificar este medicamento.

En la frontera entre Brasil y Paraguay, las autoridades han detectado un fuerte aumento en el contrabando de medicamentos para bajar de peso como semaglutida y tirzepatida. En el primer semestre de 2026 fueron incautadas más de 76 mil unidades, más del triple que durante todo 2025.

Los contrabandistas han llegado a ocultarlos en frascos de champú, envases de gel, suelas de tenis y vehículos.

Traficar fármacos es menos riesgoso

La demanda por productos como la tirzepatida disparó el tráfico ilegal desde Paraguay hacia Brasil. Este fármaco en Paraguay cuesta menos de la mitad del precio que se consigue en Brasil.

Diversos factores hacen atractivo para el crimen organizado el comercio ilegal de medicinas para bajar de peso.

Obtienen más ganancias: la alta demanda permite vender los productos en el mercado negro a precios elevados.

la alta demanda permite vender los productos en el mercado negro a precios elevados. Escasez: el desabastecimiento de medicamentos originales en farmacias legales crea el mercado negro

el desabastecimiento de medicamentos originales en farmacias legales crea el mercado negro Bajas penas de cárcel: el contrabando de medicamentos suele castigarse como fraude aduanero o ilícito sanitario. Las penas son muchos menores que por delito de tráfico de drogas.

el contrabando de medicamentos suele castigarse como fraude aduanero o ilícito sanitario. Las penas son muchos menores que por delito de tráfico de drogas. Fácil distribución: el comercio electrónico permite vender directamente al consumidor y preserva la identidad.

el comercio electrónico permite vender directamente al consumidor y preserva la identidad. Fácil de transportar : Son productos pequeños fáciles de camuflar.

: Son productos pequeños fáciles de camuflar. Falsificación barata: muy sencillo producir las copias con sustancias de relleno.

FUENTE: Con información de EFE/heraldousa.com/abc/América Paraguay/El Nacional