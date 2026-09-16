miércoles 16  de  septiembre 2026
DIPLOMACIA

Colombia y Costa Rica analizan acciones conjuntas contra el tráfico de drogas

La agenda bilateral contempla cooperación institucional, intercambio de información y coordinación para enfrentar estructuras criminales

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibe el apoyo de EEUU tras su investidura el 7 de julio 2026

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por María Graterol

BOGOTÁ.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá el próximo martes 22 de septiembre en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para abordar mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate a las organizaciones criminales transnacionales.

La reunión fue acordada durante una conversación entre ambos mandatarios, en la que plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las estructuras delictivas que operan en distintos países de la región. El encuentro buscará profundizar la coordinación entre Colombia y Costa Rica ante delitos que trascienden las fronteras nacionales.

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Durante la reunión, De la Espriella y Fernández analizarán mecanismos para fortalecer el intercambio de información estratégica, inteligencia y capacidades operativas entre ambos países.

El objetivo será avanzar en acciones conjuntas contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas y otras actividades delictivas transnacionales, así como mejorar la articulación entre las instituciones de seguridad de Colombia y Costa Rica.

La Presidencia colombiana señaló que el encuentro forma parte de la estrategia del Ejecutivo para ampliar la cooperación regional frente a amenazas criminales que requieren respuestas coordinadas entre distintos Estados.

El Gobierno de De la Espriella también indicó que continuará impulsando alianzas con otros países de la región para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Segunda visita diplomática

La reunión con Fernández será el segundo encuentro diplomático de alto nivel que De la Espriella mantiene en Barranquilla desde el inicio de su mandato. El pasado 8 de septiembre recibió en esa ciudad al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante ese encuentro, ambos funcionarios trataron asuntos relacionados con seguridad, narcotráfico y cooperación bilateral. La visita de Fernández permitirá ahora ampliar esas conversaciones al ámbito de la cooperación entre Colombia y Costa Rica.

Barranquilla se ha convertido en uno de los principales escenarios de la agenda internacional de De la Espriella, quien ha desarrollado allí parte de sus actividades oficiales. La reunión del próximo martes estará centrada específicamente en la coordinación regional frente al narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

FUENTE: Con información de EFE/El Heraldo

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