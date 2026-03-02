Ecuador anuncia operaciones junto con Estados Unidos para luchar contra el tráfico de drogas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció el 2 de marzo el lanzamiento de operaciones con Estados Unidos para combatir el narcotráfico, que ha causado una explosión de violencia en el país sudamericano. -AFP

QUITO. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa , anunció este lunes, 2 de marzo, el inicio de "operaciones conjuntas" contra el narcotráfico que incluyen a Estados Unidos y demás "aliados de la región".

Cercano a Donald Trump, el mandatario se enfrenta a poderosos grupos criminales dedicados principalmente al tráfico de cocaína y la minería ilegal.

Noboa describió en X la ofensiva como una "nueva fase" de su política de mano dura para pacificar el país.

En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región, incluidos los Estados Unidos. La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 2, 2026

Sin embargo, no precisó si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano.

Noboa durante un acto de graduación y ascenso de la Policía Nacional señaló que “desde el 15 de marzo, a las 23:00, hasta el 30 de marzo, a las 00:00, regirá toque de queda en provincias del Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro”.

“Atacaremos las zonas de minería ilegal y de narcotráfico y acabaremos completamente con todos aquellos que prefieren la anarquía y quieren un estado fallido a un país de paz”, apuntó Noboa en la ceremonia policial.

Este fin de semana el jefe del Gobierno ecuatoriano amplió por 30 días más un estado de excepción que estaba vigente desde enero en nueve provincias y tres cantones del país.

Ecuador registró en 2025 la mayor cantidad de muertes violentas de su historia, con más de nueve mil, según los datos oficiales.

Enero de 2026 cerró con 747 homicidios, apenas 57 menos que en el mismo mes del año anterior.

En 2024, Noboa declaró la existencia de un conflicto armado interno, categoría bajo la cual permitió a los militares sumarse a las acciones de seguridad interna, sin embargo, la crisis persiste, mientras analistas advierten que la militarización por sí sola no resuelve el problema.

Ecuador en guerra

Las operaciones conjuntas de Estados Unidos y Ecuador, que comienzan este mes, fueron anunciadas una semana después de la muerte a manos del ejército mexicano de "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Por Ecuador circula un 70% de la droga que venden sus vecinos Colombia (norte) y Perú (sur), los mayores productores de cocaína del mundo. Esto ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país.

El gobierno anunció igualmente que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en cuatro de las 24 provincias del país, las más afectadas por la violencia: Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

"Quédense en sus casas. Estamos en una guerra", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, a los periodistas tras una ceremonia de graduación de policías.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que, desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos envío un contingente militar al puerto ecuatoriano de Manta (suroeste).

El gobierno ecuatoriano no ha informado sobre el número de uniformados ni el tiempo que permanecerían en el país.

En un referendo impulsado por Noboa en 2025, los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras, como la que operó en Manta por una década (1999-2009).

FUENTE: Con información de AFP y Prensa Latina