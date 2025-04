EEUU deporta a Cuba a exjueza que ocultó militancia en el Partido Comunista

"Hoy llegué a Cuba. Creo que tuve una experiencia. Tener experiencias es algo bueno. Viví por lo menos, en las condiciones que fueron, pero viví 21 días en Estados Unidos. Yo no lo conocía. Es algo que conocí”, afirmó vía telefónica la exfuncionaria cubana, aliada del régimen.

Según explicó Pentón en una transmisión en vivo por sus redes sociales, la exfuncionaria, de 62 años, fue deportada a Cuba en el primer vuelo de este sábado tras ser "acusada y hallada culpable" por las autoridades migratorias estadounidenses de entrar al país "ocultando su militancia en el Partido Comunista de Cuba".

"He llevado una vida digna y voy a ser digna toda la vida", dijo Acanda Rodríguez al periodista. Al recordarle que fue deportada por mentir en su aplicación de visa a EEUU, la exjueza le respondió: "No importa, los hombres se equivocan".

Acanda Rodríguez, ya retirada, fue una funcionaria reconocida por el régimen cubano con la Orden del Mérito Judicial, que entrega el Tribunal Supremo Popular.

“Es el reconocimiento al trabajo de toda una vida, a lo que hice realizando mis sueños y es el mayor ejemplo de lo que es la obra de la Revolución”, dijo la exjueza al recibir ese premio, en diciembre de 2023, en una entrevista con la televisión estatal.

La exfuncionaria cubana, que viajó a Estados Unidos reclamada por su hijo, fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a su llegada a Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de Miami, el 20 de marzo de 2025.

En la acusación en su contra, la fiscalía estadounidense señaló que Acanda Rodríguez "poseyó, usó e intentó usar a sabiendas un documento prescrito por ley y reglamento para ingresar a los Estados Unidos, es decir, una visa estadounidense, que la acusada sabía que se había obtenido mediante una reclamación y declaración falsas, y que se había obtenido de otro modo mediante fraude y de forma ilegal, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1546(a)".

A principios de abril, el congresista republicano por la Florida Carlos Giménez solicitó a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la expulsión de EEUU de Misael Enamorado Dáger, exmiembro del Comité Central del PCC que llegó al país bajo el programa de parole humanitario, y de otros funcionarios con fuertes vínculos con el régimen cubano.

En un informe titulado "Cuban Repressors in the United States of America", que incluye a exfuncionarios, exmilitares y agentes de inteligencia cubanos acusados de haber participado en la represión contra opositores en la isla, Giménez argumentó que "la presencia de estos operativos del régimen no solo pone en peligro nuestras comunidades, sino que también brinda al régimen cubano una base para espionaje, coerción política y actividades ilícitas dentro de nuestras fronteras".

Otros casos recientes incluyen al exjefe del Partido Comunista en Cienfuegos Manuel Menéndez Castellanos, quien llegó a EEUU mediante un proceso de reunificación familiar; Arelys Casañola Quintana, expresidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en la Isla de la Juventud, quien se instaló en Kentucky tras pedir asilo el 20 de abril de 2024 en la frontera sur, mediante la aplicación CBP One, en la que alegó “miedo al socialismo”; y el piloto militar cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, vinculado al derribo de dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, y quien llegó a EEUU el 19 de abril de 2024 bajo el programa de parole humanitario.

Estos son solo algunos nombres de una lista de más de 100 exfuncionarios cubanos que habrían entrado a EEUU recientemente, según una investigación de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba.

FUENTE: Martí Noticias