lunes 2  de  marzo 2026
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

Mckenzie Levar Monestine, de 33 años y residente de Miami, pasará casi cinco años en prisión tras declararse culpable de acumular cientos de datos financieros robados

Imagen referencial.

Imagen referencial.

FREEPIK IA
Por Daniel Castropé

MIAMI.- Un tribunal de Florida condenó a Mckenzie Levar Monestine a 55 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por el delito de robo de identidad agravado y la posesión de aproximadamente 450 dispositivos de acceso bancario fraudulentos.

Según el fallo, el residente de Miami, de 33 años, orquestó el esquema delictivo a través de la sustracción sistemática de números de tarjetas de crédito y del Seguro Social para vulnerar cuentas de terceros, una actividad ilegal motivada por el lucro que causó pérdidas totales estimadas en hasta 550.000 dólares.

Lee además
Miami Dade College Kendall Campus.
LEGISLACIÓN

Florida a un paso de autorizar "guardias" armados en centros universitarios
Fotografía de archivo de un incendio en los Everglades de Florida que no supone amenaza para zonas pobladas.
EMERGENCIA

El área quemada por el incendio en Florida casi se duplica al avanzar sin control

Allanamiento y pruebas

El proceso penal se concretó con base en una investigación del FBI iniciada hace más de cuatro años. En junio de 2020, agentes ejecutaron una orden de registro en el domicilio de Monestine y hallaron pruebas contundentes dentro de su habitación.

La evidencia física constaba de más de 11.000 dólares en efectivo, numerosas tarjetas de crédito, débito y de regalo a nombre de otras personas, así como identificaciones falsas.

Los agentes también incautaron giros postales de Western Union y un dispositivo recodificador capaz de extraer, alterar y retransmitir la información de las bandas magnéticas y los chips de las tarjetas bancarias.

Rastro digital del delito

Los peritos descubrieron bases de datos exhaustivas en los dispositivos del sentenciado, en especial dentro de una computadora portátil MacBook Pro y en varios teléfonos celulares.

Las pesquisas muestran que Monestine almacenaba diversas hojas de cálculo con contraseñas, números de cuentas, licencias de conducir y fechas de nacimiento de las víctimas.

Además, el historial de sus mensajes de texto reveló intercambios constantes de datos confidenciales, tales como claves de inicio de sesión y números de identificación personal (PIN) para acceder al dinero ajeno.

Impacto y esfuerzo gubernamental

Ante la abundancia de pruebas en su contra, el acusado aceptó su culpabilidad ante la justicia en diciembre de 2025.

Este éxito judicial se enmarca en la Iniciativa contra Delitos Violentos, un esfuerzo liderado por la División Penal para castigar infracciones graves en el área de Miami, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.

Temas
Te puede interesar

Florida avanza ley para frenar alza eléctrica por grandes centros de datos de inteligencia artificial

Corte Suprema sube la tensión sobre política arancelaria de Trump

Cuba es una prioridad para EEUU, asegura Michael Hammer y dedica premio Humanitario al pueblo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

Te puede interesar

Interceptación de un misil iraní por parte de la Cúpula de Hierro sobre Jerusalén, 2 de marzo de 2026. Una operación militar conjunta estadounidense-israelí continúa tras iniciarse la madrugada del 28 de febrero de 2026, atacando varios puntos de Irán. Posteriormente, Irán lanzó ataques de represalia. 
CONFLICTO

Irán anuncia ataque contra Tel Aviv, Haifa y Jerusalén Este
Imagen referencial.
JUSTICIA

Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo
Derechos HUMANOS

Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"