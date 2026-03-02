Rubio: Atacamos a Irán preventivamente, antes de ser atacados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testifica durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para examinar la política estadounidense hacia Venezuela en el Capitolio en Washington, DC, el 28 de enero de 2026.

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

El portaviones más grande del mundo Gerald R. Ford (CVN 78), está en la lucha con las fuerzas estadounidenses que apoyan la Operación Furia Épica desde el mar Mediterráneo.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , afirmó este lunes que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

"Si nos quedáramos esperando a que llegara ese ataque antes de golpearlos, sufriríamos muchas más bajas", declaró a la prensa antes de una sesión privada con congresistas para informar sobre la operación.

CONFLICTO Trump asegura que esta era "la última y mejor oportunidad" para atacar Irán

El secretario de Estado declaró que Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio.

Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la "sabia decisión" de golpear primero, dijo.

"Sabíamos que habría una acción israelí. Sabíamos que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses, y sabíamos que si no los perseguíamos preventivamente antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos más bajas", expresó.

"Amenaza inminente"

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una "amenaza inminente" —un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso—, Rubio insistió en los planes israelíes.

"Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado —y creíamos que lo sería—, vendrían inmediatamente a por nosotros", dijo Rubio.

"No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe", añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, "estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos".

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fue Israel quien llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración del presidente Donald Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

"Pase lo que pase, en última instancia esta operación tenía que ocurrir", afirmó.

Rubio señaló, además, que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento de la república islámica de Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

"Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", dijo. "Pero el objetivo de esta misión es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales".

Sesión privada en el Congreso

El jefe de la diplomacia estadounidense ofreció declaraciones antes de ingresar a una sesión privada sobre Irán en el Congreso, donde el Gobierno de Trump ha sido cuestionado por lanzar una amplia operación contra el país persa sin solicitar previamente la autorización del Legislativo, que es el órgano con la facultad de declarar la guerra.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989.

Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares.

Seis militares estadounidenses muertos

El balance de militares estadounidenses muertos por la ofensiva lanzada el sábado contra Irán para descabezar a la República Islámica aumentó a seis, informó este lunes el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

"Hasta las 16.00, hora del este, del 2 de marzo, seis militares estadounidenses han muerto en combate. Las fuerzas estadounidenses han recuperado recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía en una instalación atacada durante los primeros ataques de Irán en la región", ha indicado el CENTCOM en un mensaje difundido en redes sociales.

No obstante, el CENTCOM no reveló la identidad de los caídos a la espera de que pasen 24 horas desde que sean informadas las familias. En la víspera, el Ejército ya informó de la muerte de cuatro militares después de que un cuarto soldado herido falleciera a causa de sus heridas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2028576582445437039&partner=&hide_thread=false CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran's initial attacks in the region.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Fase aún más dura

El secretario de Estado Marco Rubio, aseguró que "la próxima fase será aún más dura para Irán de lo que es ahora". "No voy a revelar los detalles de nuestros esfuerzos tácticos, pero vendrán golpes más duros por parte del Ejército estadounidense", dijo.

En este sentido, reiteró que el objetivo de la misión es "la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y sus capacidades navales", así como sus capacidades para fabricarlos. "Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país. Nos encantaría que eso fuera posible", aseveró.

Rubio defendió que el ayatolá Alí Jamenei era "un clérigo radical". "Todo ese régimen está dirigido por clérigos radicales que no toman decisiones geopolíticas, sino decisiones basadas en su visión de la teología, que es apocalíptica. Eso debe tomarse muy en serio", ha argüido.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado 28 de febrero una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que fueron ultimados el supremo lìder de Irán, Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica con lo que suman 48 los eliminados.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentran en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní.

FUENTE: Con información de Europa Press / EFE y AFP