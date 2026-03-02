Identifican al autor del tiroteo en Texas; número de víctimas mortales asciende a cuatro

El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar de Buford, en el Departamento de Policía de Austin el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas.

AUSTIN — Las autoridades locales en Texas identificaron este lunes al autor de un tiroteo de este domingo en un bar en Austin, la capital del estado, e informaron que el número de víctimas mortales ascenderá a cuatro ya que retirarán el soporte vital a uno de los heridos que estaba en estado crítico.

El sospechoso fue identificado como Ndiaga Diagne, un ciudadano de origen senegalés nacionalizado estadounidense que vivía en los suburbios de Austin. Las autoridades difundieron su fotografía. Fue abatido en el lugar por agentes de policía.

El hombre, de 53 años, fue abaleado por las autoridades que respondieron al incidente y llevaba una suéter con la frase "propiedad de Alá" y una camisa con la bandera de Irán, según informaron oficiales locales en una rueda de prensa esta tarde.

¿Terrorismo?

Aunque las autoridades federales, incluyendo el FBI, están investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo, aún no han encontrado un motivo claro para el tiroteo.

"Cualquier afirmación sobre qué provocó ese motivo sería prematura, queremos tener los hechos 100% correctos", señaló el agente especial del FBI, Alex Doran, en declaraciones a reporteros.

El sospechoso no estaba en el radar de las autoridades, según afirmó Doran y la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis.

El incidente tuvo lugar sobre las 2 de la madrugada el domingo, hora local, en una popular zona de bares universitarios.

El sospechoso estuvo rondando la calle del bar antes de comenzar a disparar, primero desde su coche y luego desde la calle, hiriendo a las personas que se encontraban en el patio y adentro de un bar.

Chip Roy, republicano de la Cámara de Representantes, publicó en X una foto del atacante en la que se le ve sosteniendo un rifle y vistiendo una sudadera con la inscripción "Property of Allah (Propiedad de Alá)".

La organización SITE Intelligence Group dijo que Diagne había expresado "sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense" en Facebook desde 2017 y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto.

Identifican a las dos primeras víctimas

Las autoridades identificaron también hoy a las dos víctimas mortales del tiroteo como Savitha Shan y Ryan Harrington, pero no entregaron más información sobre la tercera, que se espera sea desconectada del soporte vital esta tarde.

En la madrugada de este sábado, Estados Unidos e Israel iniciaron un operativo contra Irán que acabó con la muerte del ayatolá y de gran parte de su cúpula. Irán, por su parte, respondió con ataque a Tel Aviv y Jerusalén y algunos países de la región donde hay bases militares estadounidenses.

Tras anunciarse el inicio de los bombardeos, el director del FBI, Kash Patel, elevó el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos.

El Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto con las autoridades locales.

Texas refuerza seguridad

Los agentes "se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso", señaló Davis.

La jefa de policía indicó que el hombre armado abrió fuego primero con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford's Backyard Beer Garden, en el centro de Austin.

Luego estacionó el vehículo, salió con un rifle y empezó a disparar contra las personas que pasaban por allí, explicó Davis.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que estaba reforzando la seguridad en instalaciones energéticas, puertos y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

"A cualquiera que piense aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado", dijo en un comunicado.

