Diez panameños detenidos en Cuba por propaganda antigubernamental

La detención de los panameños se produjo en medio de la tesión entre Cuba y Estados Unidos.- AFP

LA HABANA .- Diez panameños fueron detenidos el sábado en Cuba y están acusados de ser "autores de hechos de propaganda" contra el gobierno, informó este lunes el Ministerio del Interior (MININT), en un comunicado distribuido a los medios oficiales.

La detención de los panameños se produjo tres días después de que guardacostas cubanos interceptaran el miércoles, 25 de febrero, una lancha procedente de Estados Unidos con diez personas armadas a bordo. Y de ellas, cuatro fueron abatidas por los isleños y un guardacostas cubano resultó muerto.

Este incidente ocurre en un momento de gran tensión entre EEUU y Cuba, luego de que Washington bloquease la entrada de petróleo a la isla y presionase a La Habana para iniciar una negociación.

Los panameños detenidos ingresaron a Cuba "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional", señaló el MININT en un comunicado divulgado por la televisión cubana.

Las pintadas contenían frases como "Abajo la tiranía", "Comunismo: enemigo de la comunidad" y "Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer", en referencia, respectivamente, al presidente de EEUU, su secretario de Estado y su embajador en la isla.

Todas las pintadas estaban fechadas con el día en el que se realizaron, el 28 de febrero, y tenían abajo las siglas CDPC. La ONG independiente Centro de Documentación de las Prisiones Cubanas (CDPC) negó cualquier relación con esta acción.

El ministerio subrayó que los implicados "reconocieron ser los autores de los hechos" que tuvieron lugar en La Habana el sábado por la madrugada.

Según las investigaciones, que aún continúan por parte del MINIT, "una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que, de acuerdo con sus primeras declaraciones, oscilaba entre 1,000 y 1,500 dólares para cada uno".

FUENTE: Con Información de AFP y EFE