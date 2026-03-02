Jefe del Pentágono: con Irán agotamos la diplomacia, ahora EEUU marca términos de esta guerra

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, observa durante una conferencia de prensa sobre la acción militar estadounidense en Irán, en el Pentágono en Washington, D.C., el 2 de marzo de 2026.

REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS . - La "más letal, compleja y precisa de la historia”, así calificó este lunes 2 de marzo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, la operación "Furia Épica", lanzada el sábado 28 de febrero por Estados Unidos e Irael contra el régimen iraní en el Oriente Medio.

Hegseth dijo que la ofensiva militar ordenada por el presidente Donald Trump contra Irán ha logrado un cambio en el régimen de ese país y aseguró que estos ataques no son similares a los de Irak, ni se volverá un conflicto "interminable".

"Esta no es una guerra de cambio de régimen, pero con seguridad el régimen ha cambiado y el mundo es mejor por eso", agregó el jefe del Pentágono en rueda de prensa donde también se refirió a un elemento clave de esta operación, la muerte del ayatolá Ali Jameneí.

Hegseth, junto con el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ofreció la primera rueda de prensa que tiene lugar desde los ataques iniciados el sábado.

Insistió en que los ataques son realizados "con precisión, de forma abrumadora", y agregó que a medida que avanza el conflicto, las capacidades de EEUU "se fortalecen y las de Irán se debilitan".

"Nosotros marcamos los términos de esta guerra de principio a fin. Nuestras ambiciones no son utópicas. Son realistas", advirtió y reiteró que Trump y su Gabinete antes, hicieron todo por conseguir una salida diplomática, pero que Teherán daba largas para "ganar tiempo para recargar sus arsenales de misiles".

"Esto no es Irak. Esto no es interminable. (...) Esto es todo lo contrario. Esta operación es una misión clara, devastadora y decisiva: destruir la amenaza de los misiles, destruir la Armada, nada de armas nucleares", dijo Hegseth.

El secretario de Defensa inició la conferencia de prensa en el Pentágono diciendo que durante “47 largos años”, el régimen iraní había estado librando una “guerra salvaje y unilateral contra Estados Unidos”.

Dijo que lo hicieron mediante “la sangre de nuestro pueblo, coches bomba en Beirut, ataques con cohetes a nuestros barcos, asesinatos en nuestras embajadas, bombas en las carreteras de Irak y Afganistán”.

Agregó, no iniciamos esta guerra, pero bajo el presidente Trump, la estamos terminando”.

Fue enfático en afirmar que no hay tropas de EEUU en el terreno en Irán, pero "iremos tan lejos como necesitemos"

Cuatro militares de EEUU fallecidos

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó este lunes un cuarto militar muerto durante la operación.

Este soldado fue herido de gravedad "en los ataques iniciales a Irán" del sábado y ha muerto ahora por las heridas, según informó en un comunicado el CENTCOM, sin dar más detalles.

Estados Unidos confirmó este domingo la muerte de tres de sus militares sin precisar cómo o dónde se produjeron los fallecimientos y también informó de cinco heridos.

Agregó que varios otros soldados sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio.

En su comunicado de este lunes, el CENTCOM reiteró que la identidad de los caídos se mantendrá en reserva hasta 24 horas después de la notificación a sus familiares.

"Las principales operaciones de combate continúan y nuestra labor de respuesta continúa", insistió el mando militar estadounidense.

Con los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán iniciados el sábado, además del ayatolá, también aniquilada una buena parte de cúpula militar iraní.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington donde la potencia norteamericana mantiene bases militares.

Este lunes, el CENTCOM también confirmó que los tres aviones militares estadounidenses que se accidentaron en Kuwait cayeron "por error" por "fuego amigo" kuwaití, y que sus tripulantes se eyectaron a tiempo y están "en condición estable".

FUENTE: Con información de EFE/AFP