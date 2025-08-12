miércoles 13  de  agosto 2025
EEUU ofrece $5 millones por arresto del jefe de una pandilla de Haití

Jimmy "Barbeque" Cherizier, es un expolicía haitiano, que lidera una alianza de pandillas, cuyos miembros están acusados de asesinato, robo y extorsión

Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy Barbecue Cherizier.

Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbecue" Cherizier.

Foto del FBI/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - Estados Unidos ofreció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por el arresto del líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbeque" Cherizier, por presunta violación de las sanciones estadounidenses.

El país más pobre de América Latina y el Caribe está sumido en una crisis política y en una ola de violencia de grupos armados a la que intenta poner fin una misión internacional de apoyo a la seguridad liderada por Kenia.

Cherizier, de 48 años, y Bazile Richardson, han sido acusados formalmente de haber intentado transferir fondos desde Estados Unidos hacia Haití para financiar las actividades de una pandilla, informó el Departamento de Justicia.

"Hay una buena razón para ofrecer una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Cherizier", declaró la fiscal federal Jeanine Pirro en rueda de prensa.

"Es un líder de pandilla responsable de atroces violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses en Haití", añadió.

Sanciones

Cherizier es objeto de sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2020 y de la ONU desde 2022.

El expolicía lidera una alianza de pandillas conocida como la "Familia G9", cuyos miembros están acusados de asesinato, robo, extorsión, violación, tráfico de drogas y secuestros.

Según el Departamento de Justicia, Cherizier y Richardson, un estadounidense naturalizado que fue arrestado en Texas el mes pasado, recaudaron fondos de la diáspora haitiana en Estados Unidos y transfirieron el dinero a intermediarios en el país caribeño.

Cherizier presuntamente utilizó los fondos para pagar a pandilleros y comprar armas.

Al menos 3.141 personas fueron asesinadas en Haití entre el 1 de enero y el 30 de junio, advirtió en julio el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

FUENTE: Con información de AFP

