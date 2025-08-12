Wall Street cierra en fuerte alza ante la expectativa de reducción de tasas de interés

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa índices del día.

Wall Street cerró este martes en fuerte alza impulsada por la publicación de un índice de inflación en Estados Unidos que parece despejar el camino para que la Reserva Federal ( Fed , banco central) baje sus tasas de interés a partir de septiembre.

Los índices Nasdaq (+1,39 %) y S&P 500 (+1,14 %) alcanzaron nuevos récords, con 21.681,90 y 6.445,76 puntos respectivamente. El Dow Jones ganó un 1,10 %.

"El índice de precios al consumo (IPC), dio un importante alivio a los mercados al constatar "que el temido impacto de los aranceles era menos evidente en las cifras de julio que en las de junio", comentó Angelo Kourkafas, de Edward Jones.

En julio, el IPC subió un 2,7% respecto a julio del año pasado y el 2,8% de junio, sin cambios en la comparación, informó el Departamento de Trabajo.

Este informe "refuerza la idea de que los aranceles no han provocado una inflación significativa" para los estadounidenses, señala José Torres, de Interactive Brokers.

En consecuencia, "nada parece impedir que la Fed reduzca sus tasas de interés en septiembre", en la próxima reunión de política monetaria, afirmó Kourkafas.

Acciones de Intel en una escalada

Esta opinión es ampliamente compartida entre los analistas, la mayoría de los cuales cree que el Banco Central estadounidense bajará sus tasas de interés un cuarto de punto porcentual a finales del verano boreal.

El mercado estadounidense también afronta con optimismo la prórroga de 90 días de la tregua comercial entre Washington y Pekín.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a diez años se mantuvo estable respecto al día anterior, en el 4,28%.

Por su parte, la empresa estadounidense de semiconductores y procesadores Intel (+6,62% a 21,81 dólares) se benefició de la reunión el lunes en la Casa Blanca entre su director, Lip-Bu Tan, y el presidente Donald Trump.

"La reunión fue muy interesante", escribió Trump en Truth Social. "Su éxito y ascenso son una historia asombrosa", agregó.

