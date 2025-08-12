EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

MIAMI. - Como parte de la presión internacional que se ha intensificado en los últimas semanas, el gobierno de EEUU se dispone a anunciar en los “próximos días y semanas” nuevas acciones sobre el régimen de Maduro, pero subraya que la salida a la crisis de Venezuela debe ser impulsada por sus propios ciudadanos.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, adelantó el anuncio sobre “nuevos mensajes”, durante una entrevista con Donald Trump Jr. en el podcast Triggered, luego de los recientes anuncios del presidente Trump y del secretario Marco Rubio sobre acciones militares y de inteligencia ante el serio riesgo que representa el Cártel de los Soles en la seguridad de EEUU.

“El aumento de la recompensa por la cabeza de Maduro de 50 millones de dólares y la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera envió mensajes inequívocos”, dijo Landau, y prosiguió:

“Creo que en los próximos días y semanas se verán más cosas que transmitirán mensajes”, afirmó el subsecretario que viajó hoy a Colombia para asistir a las exequias del precandidato y senador Mario Uribe, quien murió luego de dos meses del atentado en su contra.

Venezuela debe reclamar su libertad

Al precisar una vez más la posición de Washington sobre Maduro y el Cartel de los Soles que lidera, Landau destacó que es clave la participación de los venezolanos.

“El pueblo venezolano tiene que alzarse y reclamar su libertad. No podemos ir por el mundo cambiando gobiernos a nuestro antojo”, dijo el funcionario.

En contraste, mencionó las experiencias de Irak y de Afganistán para ilustrar los riesgos que representa los cambios de régimen desde el exterior sin el impulso de los ciudadanos.

Landau añadió que, aunque el gobierno de Trump seguirá apoyando a las "fuerzas de la democracia" en Venezuela, la libertad debe ser un logro de la propia gente.

En respaldo a la restitución de la democracia, Landau calificó de "vergonzoso" que Maduro se aferre al poder a pesar de que la población “votó abrumadoramente por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado”, en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Dejó claro que mientras Maduro y su círculo se mantengan en el poder, el país seguirá bajo el dominio de lo que describió como un “régimen criminal”.

FUENTE: Con información podscast Triggered