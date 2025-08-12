martes 12  de  agosto 2025
EXTRADICIÓN

México entrega a EEUU a 26 presuntos narcotraficantes

El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU.&nbsp;

AFP
Esta fotografía publicada por la Policía Federal Preventiva (PFP) de México muestra a miembros de la Policía Federal Preventiva custodiando al narcotraficante Rafael Caro Quintero (C) después de una operación en la prisión de Puente Grande en Guadalajara, Jalisco, 450 km al oeste de la Ciudad de México, el 29 de enero de 2005. México extraditó a 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, anunció su gobierno, mientras enfrenta una creciente presión del presidente estadounidense. Donald Trump para combatir el narcotráfico. La extradición masiva se produce mientras México busca un acuerdo con Washington para evitar verse afectado por aranceles que Trump ha vinculado con la migración ilegal y los flujos de fentanilo.

Foto por Folleto / Policía Federal Preventiva de México / AFP
Agentes de ICE, el FBI y la DEA durante un operativo arrestan a un extranjero indocumentado acusado de cometer crímenes.

Captura de pantalla/@ICEgov/X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - México entregó 26 presos a la justicia de Estados Unidos, que los requería por cargos de narcotráfico, informaron este martes las autoridades mexicanas.

En medio de presiones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para detener el contrabando de fentanilo, México ya había enviado a ese país en febrero a 29 de sus más notorios capos de las drogas, entre ellos el veterano Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena" en 1985.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
Crimen organizado

Sheinbaum descarta "invasión a México" tras reportes de orden de Trump contra cárteles del narcotráfico
Foto de archivo que muestra a una delegación de médicos cubanos.
INSÓLITO

México paga $100 millones por médicos cubanos, sin datos claros de su efectividad

Las 26 personas se encontraban detenidas en diferentes cárceles y "representaban un riesgo permanente a la seguridad pública", señalaron en un comunicado conjunto la Secretaría de Seguridad federal y la Fiscalía General de México.

El reporte no detalló la identidad de los acusados.

El traslado se dio "bajo solicitud del Departamento de Justicia" de Estados Unidos, que se "comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país", indicaron los organismos de seguridad.

Acuerdos

El envío ocurre en momentos en que México y Estados Unidos negocian un acuerdo sobre seguridad, que incluye el tráfico de drogas y armas.

Los presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición.

El gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, justifica esta medida al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo.

FUENTE: Con información de AFP

