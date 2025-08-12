martes 12  de  agosto 2025
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell por su trabajo sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió el presidente Donald J. Trump en Truth Social

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

CHIP SOMODEVILLA/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que analiza permitir que se presente una "acusación importante" contra el presidente de la Fed Jerome Powell, con quien está descontento por negarse a bajar las tasas y por el costo de la renovación de la institución.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

Lee además
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en esta foto de julio de 2018 saluda a su homólogo ruso Vladimir Putin.
CASA BLANCA

Trump ataca el poderoso imperio farmacéutico y la economía de Rusia
Contenedores para el envío de mercancías en el Puerto de Miami en Miami, Florida, el 7 de agosto de 2025.
COMERCIO

Trump anuncia la extensión de la tregua arancelaria con China por 90 días

La visita de julio al lugar mostró al presidente Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el costo de las renovaciones ha ascendido a 3.100 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debe bajar las tasas (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable", añadió y lo tachó de "perdedor".

Powell, uno de los doce miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028.

Trump se muestra cada día más inconforme con el trabajo actual de la influyente institución monetaria y ha criticado varias veces a Powell.

Pide ahora a los gobernadores de la Fed que lo destituyan.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump sostiene que es "muy probable" que el presidente de la Fed continúe en el cargo

Datos de inflación refutan pronósticos pesimistas de algunos analistas

Trump confirma que Nvidia pagará a EEUU por sus ventas en China

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Maduro reacciona desafiante tras aumento de recompensa en su contra: "Vengan por mí"

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
INMIGRACIÓN

Estos son los estados donde el ICE realiza más detenciones en EEUU

Trayectoria de la tormenta tropical Erin
VIGILANCIA

Tormenta tropical Erin se fortalece en el Atlántico, ¿Florida está en su trayectoria?

El opositor cubano Félix Navarro. 
REPRESIÓN

Denuncian "grave deterioro" de salud del preso político cubano Félix Navarro

 Raúl Castro Ruz recibió a Li Shulei, miembro del Buró Político y del Secretariado y jefe del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de China.
Análisis

Millones de GAESA serían la "herencia" de Raúl Castro para perpetuar dictadura tras su muerte

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
CUESTIONAMIENTO

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 
MAPA ELECTORAL

DeSantis acelera redistribución de distritos en Florida bajo la sombra de nuevo censo de Trump

Funeral de Miguel Uribe
COLOMBIA

Miguel Uribe Turbay, el adiós a un guerrero que deja el compromiso de "volver a liberar a Colombia"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EEUU.
SEGURIDAD NACIONAL

EEUU anuncia en los "próximos días y semanas" nuevas acciones contra régimen de Maduro

Supraja Alaparthi, víctima del accidente en los cayos de Florida , y  Daniel Gavin Couch acusado de homicidio. 
JUICIO

Acusan a Capitán de parasailing en Los Cayos por muerte de turista