Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría enfrentar la Justicia

El presidente estadounidense, Donald Trump , dijo el martes que analiza permitir que se presente una "acusación importante" contra el presidente de la Fed Jerome Powell , con quien está descontento por negarse a bajar las tasas y por el costo de la renovación de la institución.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a s u trabajo sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal ", escribió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar mostró al presidente Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el costo de las renovaciones ha ascendido a 3.100 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

"Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debe bajar las tasas (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable", añadió y lo tachó de "perdedor".

Powell, uno de los doce miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028.

Trump se muestra cada día más inconforme con el trabajo actual de la influyente institución monetaria y ha criticado varias veces a Powell.

Pide ahora a los gobernadores de la Fed que lo destituyan.

