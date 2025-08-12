martes 12  de  agosto 2025
MERCADO

Precios del petróleo siguen en descenso, cada vez más cerca de los $60 el barril

El barril de petróleo estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, cayó un 1,24% y cerró en 63,17 dólares

Los precios del petróleo siguen en descenso y se mantiene la tendencia.

ROBYN BECK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo bajaron el martes y siguen con tendencia al descenso, cada más cerca de la barrera de los 60 dólares el barril en contraposición a los 80 dólares como promedio bajo el gobierno de Joe Biden.

A la inversa, el nivel de oferta de crudo en el mercado se ha disparado con el regreso de los 2 millones de barriles diarios al mercado mundial y el incremento récord de producción de Estados Unidos.

El barril estadounidense West Texas Intermediate, para entrega en septiembre, cayó un 1,24% y cerró en 63,17 dólares.

Tras una primera parte de la sesión en verde, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, perdió un 0,77% hasta situarse en 66,12 dólares.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes por la noche un decreto que prorroga 90 días la tregua comercial con China, que expiraba el martes.

China hizo lo mismo, lo que significa que el recargo estadounidense sobre los productos chinos se mantiene en el 30%, mientras que los impuestos de Pekín sobre los productos estadounidenses siguen siendo del 10%.

El aumento de la oferta en el mercado

"Este acuerdo es importante para el mercado de materias primas, ya que reduce el riesgo de que la economía china se estanque en otoño (boreal)", afirma Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Los precios del petróleo siguen enfrentándose a factores persistentes a la baja, "entre los que se incluyen un aumento significativo de la oferta de la OPEP+ y (...) una serie de datos económicos decepcionantes en los dos mayores países consumidores de petróleo, Estados Unidos y China", señala Carsten Fritsch, de Commerzbank.

"A medida que se acerca el otoño (en el hemisferio norte), esto podría crear un exceso de oferta aún mayor en el mercado petrolero", estima el analista.

Al parecer, a algunos analistas les molesta que el precio del petróleo caiga, cuando deber ser el contrario. De ahí la agenda que se han trazado economistas globalistas destinados a manipular estadísticas a favor del centralismo de poder en el estado, no en la regulación automática de mercado y las empresas privadas.

Hace unos días, los precios del oro negro se beneficiaron de la hipótesis de una disminución de la oferta rusa debido a las amenazas de sanciones formuladas por Trump.

FUENTE: Con información de AFP.

