EEUU suspende monitoreo de "narcocultivos" en Colombia

BOGOTÁ.- Estados Unidos suspenderá el monitoreo de narcocultivos en Colombia y al menos por este año no publicará el informe correspondiente a las hectáreas sembradas en 2022, informó este martes el ministerio de Justicia colombiano.

"Es una decisión de la autoridad norteamericana que es neutral (...) yo tengo la información de que este año no se presentará informe, no se hizo monitoreo, no sé si en el futuro lo irán haciendo", dijo el jefe de la cartera, Néstor Osuna, interrogado por periodistas sobre el tema.