Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Imagen de referencia de un avión de la compañía Emirates que se alista para el despegue.

MIAMI. Las conexiones aéreas desde el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) hacia Medio Oriente permanecen interrumpidas tras el inicio de la crisis en la región, después de que irrumpiera la operación militar de EEUU e Israel en Irán el 28 de febrero.

Indira Almeida Pardillo , portavoz del aeropuerto, confirmó a DIARIO LAS AMÉRICAS que los vuelos operados por El Al, Qatar Airways y Emirates continúan cancelados y no han retomado operaciones hasta el momento, mientras permanece restringido el uso del espacio aéreo en la zona de conflicto en el Oriente Medio.

JUSTICIA Condenan a estafador de Miami por clonación de tarjetas y robo de identidad, deja más de 450 víctimas

NUEVOS DETALLES Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

Almeida Pardillo explicó que la medida se mantiene desde que comenzaron las tensiones durante el fin de semana y que la terminal aérea permanece a la espera de que las aerolíneas informen cuándo podrán reanudar sus itinerarios.

La cancelación temporal de estas operaciones se produce mientras varios países de Medio Oriente aplican cierres temporales del espacio aéreo y ajustes en las rutas de navegación, lo que ha obligado a compañías internacionales a cancelar o desviar vuelos por razones de seguridad.

El actual escenario responde a una nueva escalada de tensiones que ha elevado el nivel de alerta en distintos países y ha llevado a autoridades de aviación civil a restringir temporalmente el tránsito aéreo en determinadas zonas.

El agravamiento de las tensiones en Medio Oriente se origina por las reacciones de Irán tras ser atacado en la operación Furia Épica. Las respuestas de Teheran se han centrado en lanzamientos de misiles contra otros países y contra intereses y bases de EEUU en esa región.

La suspensión temporal de vuelos desde Miami al Medio Oriente buscan reducir riesgos para la aviación comercial en un contexto de operaciones militares y amenazas potenciales a infraestructuras estratégicas.

Desde Miami, estas conexiones representan enlaces estratégicos con Tel Aviv, Doha y Dubái, tres hubs clave para el tráfico intercontinental hacia Asia, África y Europa oriental. La interrupción no solo afecta a pasajeros con destino final en Medio Oriente, sino también a quienes utilizan esos aeropuertos como puntos de conexión hacia otros continentes.

La suspensión de estas rutas refleja además el impacto inmediato que las tensiones geopolíticas pueden tener sobre el tráfico aéreo internacional, obligando a aerolíneas y autoridades aeroportuarias a modificar operaciones con rapidez para garantizar la seguridad de los vuelos.