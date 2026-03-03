martes 3  de  marzo 2026
VENEZUELA

Maduro se diluye en la escena venezolana que prioriza la apertura económica bajo la tutela de EEUU

El chavismo pierde presencia en las calles, mientras la economía se convierte en el eje central del nuevo rumbo venezolano

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York el 5 de enero. 

AFP
Juan Barreto / AFP
AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS – A dos meses de la operación estadounidense que culminó con la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro, su figura comenzó a desvanecerse del escenario político venezolano, en un país que, bajo la tutela de Estados Unidos, avanza hacia una transición marcada por la prioridad económica sobre la confrontación política.

Maduro, quien gobernó durante más de 12 años, aparece esporádicamente en mensajes difundidos en redes sociales oficiales y en algunas vallas en Caracas. Las movilizaciones para exigir su retorno se han ido espaciando. La consigna “#Losqueremosdevuelta” acompaña imágenes del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores, con mensajes que denuncian 60 días de lo que califican como “secuestro”.

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
VENEZUELA

Maduro pide "desestimar" su caso por narcotráfico tras negarle EEUU la licencia para pagar su defensa
Los dictadores de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. 
Cambios

Nicaragua nombra nuevo embajador en Venezuela, el segundo tras la captura de Nicolás Maduro

Entretanto, el país dio pasos relevantes en el plano institucional y económico. El Parlamento chavista aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, compuesta por 35 artículos, orientada a atraer inversión extranjera en un sector considerado estratégico dentro de la política energética impulsada por el presidente Donald Trump. También se dio luz verde a una Ley de Amnistía para presos políticos que, según cifras oficiales, permitió la liberación plena de 6.071 personas. Un dato que niegan organismos de derechos humanos.

Las cifras reflejan la magnitud de las detenciones ocurridas en años anteriores, que organizaciones independientes atribuyeron a motivaciones políticas, mientras las autoridades de entonces las calificaban como delitos comunes.

"Etapa inédita"

Para la investigadora Mariana Bacalao, el país atraviesa una etapa inédita. Señala que antes del 3 de enero muchos de los cambios actuales eran impensables y que hoy coexisten “dos ejes” que avanzan a distinta velocidad: uno acelerado, vinculado a las dinámicas diplomáticas entre Miraflores y Washington, los incentivos a la inversión y los anuncios de reactivación económica; y otro más lento, relacionado con la restitución plena de derechos, el desmontaje del aparato represivo y la lucha contra la corrupción.

En esa misma línea, el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, sostiene que la estrategia estadounidense prioriza la economía por encima de la política, enfocándose en el control y desarrollo del sector energético como punto de partida para una estabilización más amplia. El plan contempla, además, reformas legales que mejoren el clima de inversión y la apertura hacia sectores como la minería, cuya normativa también será revisada por el Parlamento.

En el tablero político emergen actores clave. León identifica a Delcy Rodríguez como figura central del aparato de poder, encargada de mantener el orden interno mientras avanza el proceso de apertura. También destaca el liderazgo de la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, cuyo eventual regreso al país podría convertirse en un indicador decisivo sobre la profundidad real del proceso de democratización.

"Transformación estructural"

Machado anunció su intención de retornar tras su salida en diciembre. Analistas consideran que si puede ejercer plenamente sus derechos políticos sería una señal de apertura; de lo contrario, la credibilidad del proceso de transición quedaría bajo cuestionamiento.

Mientras la economía comienza a mostrar señales de reactivación tras años de sanciones y colapso institucional, la interrogante central sigue siendo si la transformación estructural alcanzará también al sistema político. Por ahora, la transición venezolana avanza con la brújula puesta en la recuperación económica, mientras el legado del chavismo pierde presencia en las calles, pero no desaparece del todo del debate nacional.

FUENTE: Con información EFE

