Maduro se diluye en la escena venezolana que prioriza la apertura económica bajo la tutela de EEUU

Nicolás Maduro, observa a través de binoculares durante su mitin de cierre de campaña en Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, el 25 de julio de 2024

Nicolás Maduro besa la bandera de Venezuela durante un mitin en Caracas el 1 de diciembre de 2025.

CARACAS – A dos meses de la operación estadounidense que culminó con la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro , su figura comenzó a desvanecerse del escenario político venezolano, en un país que, bajo la tutela de Estados Unidos , avanza hacia una transición marcada por la prioridad económica sobre la confrontación política.

Maduro, quien gobernó durante más de 12 años, aparece esporádicamente en mensajes difundidos en redes sociales oficiales y en algunas vallas en Caracas. Las movilizaciones para exigir su retorno se han ido espaciando. La consigna “#Losqueremosdevuelta” acompaña imágenes del exmandatario y de su esposa, Cilia Flores , con mensajes que denuncian 60 días de lo que califican como “secuestro”.

Entretanto, el país dio pasos relevantes en el plano institucional y económico. El Parlamento chavista aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, compuesta por 35 artículos, orientada a atraer inversión extranjera en un sector considerado estratégico dentro de la política energética impulsada por el presidente Donald Trump. También se dio luz verde a una Ley de Amnistía para presos políticos que, según cifras oficiales, permitió la liberación plena de 6.071 personas. Un dato que niegan organismos de derechos humanos.

Las cifras reflejan la magnitud de las detenciones ocurridas en años anteriores, que organizaciones independientes atribuyeron a motivaciones políticas, mientras las autoridades de entonces las calificaban como delitos comunes.

"Etapa inédita"

Para la investigadora Mariana Bacalao, el país atraviesa una etapa inédita. Señala que antes del 3 de enero muchos de los cambios actuales eran impensables y que hoy coexisten “dos ejes” que avanzan a distinta velocidad: uno acelerado, vinculado a las dinámicas diplomáticas entre Miraflores y Washington, los incentivos a la inversión y los anuncios de reactivación económica; y otro más lento, relacionado con la restitución plena de derechos, el desmontaje del aparato represivo y la lucha contra la corrupción.

En esa misma línea, el presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, sostiene que la estrategia estadounidense prioriza la economía por encima de la política, enfocándose en el control y desarrollo del sector energético como punto de partida para una estabilización más amplia. El plan contempla, además, reformas legales que mejoren el clima de inversión y la apertura hacia sectores como la minería, cuya normativa también será revisada por el Parlamento.

En el tablero político emergen actores clave. León identifica a Delcy Rodríguez como figura central del aparato de poder, encargada de mantener el orden interno mientras avanza el proceso de apertura. También destaca el liderazgo de la opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, cuyo eventual regreso al país podría convertirse en un indicador decisivo sobre la profundidad real del proceso de democratización.

"Transformación estructural"

Machado anunció su intención de retornar tras su salida en diciembre. Analistas consideran que si puede ejercer plenamente sus derechos políticos sería una señal de apertura; de lo contrario, la credibilidad del proceso de transición quedaría bajo cuestionamiento.

Mientras la economía comienza a mostrar señales de reactivación tras años de sanciones y colapso institucional, la interrogante central sigue siendo si la transformación estructural alcanzará también al sistema político. Por ahora, la transición venezolana avanza con la brújula puesta en la recuperación económica, mientras el legado del chavismo pierde presencia en las calles, pero no desaparece del todo del debate nacional.

FUENTE: Con información EFE