martes 3  de  marzo 2026
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

"En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro. Ahora le han quitado a Jamenei. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?", escribió el ministro israelí, Gideon Saar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEL AVIV — El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este martes en redes sociales contra el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, preguntándose qué hará ahora "el pobre Sánchez" que "le han quitado a (Ali) Jamenei", en referencia al ayatolá muerto en un ataque en Irán.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró el lunes que Estados Unidos no está utilizando las bases militares situadas en su territorio para sus operaciones contra Irán, a las que España se opone.

Lee además
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán
El presidente socialista de España Pedro Sánchez.
CASA BLANCA

Trump advierte sobre comercio con España por postura hostil de Sánchez

"El Gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas". El socialista Pedro Sánchez, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los cuales calificó como "intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional". España se ha quedado sola en sus criticas a la operación militar contra Iràn, cuyo règimen teocrático ha sido el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo.

"En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro. Ahora le han quitado a Jamenei. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?", escribe en un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del ayatolá muerto junto a otra imagen del exmandatario venezolano Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos.

Embed

¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?

Ayer lunes, Saar publicó otro mensaje en la misma red social cuestionando si Sánchez está en el "'lado correcto' de la historia" tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

Saal Gobierno de Pedro Sánchez por el respaldo expresado por Irán a la posición española sobre el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva estadounidense contra Teherán. El jefe de la diplomacia israelí cuestionó en redes sociales la política exterior española y puso en duda que el Ejecutivo pueda reivindicar que está “en el lado correcto de la historia”.

En ese mensaje, Saar reproducía otro de la embajada iraní en España de apoyo a Sánchez, en el que se leía que "Irán reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que EEUU no use las bases en territorio español para su operación militar contra Irán, afirmando que "está en consonancia con el derecho internacional".

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", afirmaba en su mensaje el ministro israelí.

Trump reacciona

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump advirtió este martes con cortar el comercio con España, cuyo gobierno socialista se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con en estos momentos España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press

Temas
Te puede interesar

Rutte: "Hay un amplio apoyo en Europa" a la misión de EEUU e Israel en Irán, ¿España sola en su rechazo?

Irán apuesta a la opción de negociar y abrir grieta entre EEUU e Israel en el conflicto

Trump descarta al hijo del sah para asumir el mando en Irán: "Alguien de dentro sería más apropiado"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto.
Amenaza

EEUU insta a sus ciudadanos a "salir inmediatamente" de 14 países de Medio Oriente por "graves riesgos"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
CONFLICTO

Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
ATAQUE DIPLOMÁTICO

Trump advierte que "pronto sabrán" la respuesta de EEUU tras ataque a su embajada en Riad

En Irán, una persona observa desde la azotea de un edificio una columna de humo tras un ataque a Teherán, el 3 de marzo de 2026.
EEUU

Trump afirma que Irán "quiere hablar", pero es "demasiado tarde"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Te puede interesar

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Dr. Rudolph Moise, candidato al Congreso federal por el Distrito 20.
ELECCIONES

Demócrata Rudolph Moise oficializa candidatura al Congreso por el Distrito 20 de Florida

 Venezolanos consideran que María Corina Machado debe regresar lo más pronto posible al país. (Foto por Oliver Contreras / AFP)
SONDEO

María Corina Machado mantiene preferencia electoral en Venezuela, según encuesta

El neerlandés Mark Rutte es el nuevo secretario general de la OTAN. 
Conflicto bélico

Rutte: "Hay un amplio apoyo en Europa" a la misión de EEUU e Israel en Irán, ¿España sola en su rechazo?

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"