Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

TEL AVIV — El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, volvió a cargar este martes en redes sociales contra el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, preguntándose qué hará ahora "el pobre Sánchez" que "le han quitado a (Ali) Jamenei", en referencia al ayatolá muerto en un ataque en Irán.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez aseguró el lunes que Estados Unidos no está utilizando las bases militares situadas en su territorio para sus operaciones contra Irán , a las que España se opone.

CONFLICTO Gobierno de Pedro Sánchez rehúsa a que EEUU use sus bases en ofensiva contra Irán

"El Gobierno de España no va a autorizar el uso de las bases para nada que esté fuera del convenio y que no tenga encaje dentro de la Carta de las Naciones Unidas". El socialista Pedro Sánchez, condenó los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los cuales calificó como "intervención militar injustificada, peligrosa y fuera de la legalidad internacional". España se ha quedado sola en sus criticas a la operación militar contra Iràn, cuyo règimen teocrático ha sido el mayor patrocinador del terrorismo en el mundo.

"En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro. Ahora le han quitado a Jamenei. ¿Qué hará ahora el pobre Sánchez?", escribe en un mensaje publicado en su cuenta de X, acompañado de una fotografía del ayatolá muerto junto a otra imagen del exmandatario venezolano Nicolás Maduro cuando fue capturado por Estados Unidos.

Embed En enero le quitaron a @sanchezcastejon a Maduro.

Ahora le han quitado a Jameneí.

¿Qué hará ahora el pobre Sánchez? pic.twitter.com/lcJkXCHtPz — Gideon Sa'ar | (@gidonsaar) March 3, 2026

¿Eso es estar en el lado correcto de la historia?

Ayer lunes, Saar publicó otro mensaje en la misma red social cuestionando si Sánchez está en el "'lado correcto' de la historia" tras afirmar que Estados Unidos no usará las bases militares en España para sus ataques contra Irán.

Saal Gobierno de Pedro Sánchez por el respaldo expresado por Irán a la posición española sobre el uso de las bases militares de Rota y Morón en la ofensiva estadounidense contra Teherán. El jefe de la diplomacia israelí cuestionó en redes sociales la política exterior española y puso en duda que el Ejecutivo pueda reivindicar que está “en el lado correcto de la historia”.

En ese mensaje, Saar reproducía otro de la embajada iraní en España de apoyo a Sánchez, en el que se leía que "Irán reconoce plenamente y respeta" la posición de España de que EEUU no use las bases en territorio español para su operación militar contra Irán, afirmando que "está en consonancia con el derecho internacional".

"Primero Hamás le agradece a Sánchez. Después los hutíes le agradecieron a Sánchez. Ahora Irán le agradece. ¿Eso es estar en el 'lado correcto' de la historia?", afirmaba en su mensaje el ministro israelí.

Trump reacciona

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump advirtió este martes con cortar el comercio con España, cuyo gobierno socialista se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN

"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con en estos momentos España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.

FUENTE: Con información de EFE y Europa Press