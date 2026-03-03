Miami-Dade pide incluir al exilio ante eventual transición en Cuba

MIAMI. – La Junta de comisionados de Miami-Dade , el condado con mayor población de origen cubano en EEUU, aprobó este martes 3 de enero la resolución 11-A7 que exhorta al presidente Donald J. Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al Congreso a incluir formalmente al exilio cubano en cualquier deliberación sobre el futuro de Cuba y prever recursos federales ante un eventual cambio de régimen en la isla.

La medida, patrocinada por el comisionado Juan Carlos Bermúdez y copatrocinada por el comisionado René García, fue aprobada de forma unánime por la Comisión.

GIRO POLÍTICO ¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

El texto parte de un diagnóstico político y humanitario. Recuerda que por más de seis décadas el pueblo cubano ha vivido bajo un régimen totalitario que ha restringido derechos fundamentales, en medio de una crisis marcada por escasez de alimentos y combustible, así como denuncias de censura y restricciones al acceso a internet.

Asimismo, subraya que Miami-Dade alberga posiblemente la mayor comunidad de exiliados cubanos del país, integrada por refugiados y descendientes de quienes huyeron del sistema castrista instaurado en 1959.

Puntos clave de la medida

La resolución contempla tres acciones concretas:

Exhortar al presidente Trump, al secretario Rubio y al Congreso a consultar e involucrar directamente a la comunidad del exilio cubano en discusiones sobre el futuro político de Cuba.

Solicitar que, de producirse un cambio de régimen, se asignen recursos federales a gobiernos locales y organizaciones del exilio en el sur de Florida para apoyar una transición democrática.

Instruir al secretario de la Comisión a remitir copia certificada del documento a las autoridades federales y ordenar a los cabilderos del condado incluir esta iniciativa en el paquete legislativo federal de 2026.

“Debemos ser parte de ese proceso”

Bermúdez, comisionado por el Distrito 12, defendió la importancia de la medida al señalar la influencia que tiene en Miami-Dade la realidad cubana.

“El condado Miami-Dade ha sido impactado más que cualquier otra parte de EEUU por la dictadura cubana… Pase lo que pase en Cuba va a tener un reflejo sobre nuestra comunidad y tenemos que mandar el mensaje de que debemos ser parte de ese proceso”, afirmó.

Bermúdez, nacido en Santa Clara, explicó que la solicitud de canalizar recursos federales hacia gobiernos locales no pretende sustituir al gobierno federal, sino aportar experiencia y conocimiento experto.

“No diría que se puede hacer mejor o peor, pero hay personas con el conocimiento necesario que pueden ayudar a canalizar esos fondos para el bien de Cuba de manera eficiente”, sostuvo.

Añadió que la relación entre Cuba y Miami-Dade es histórica y geográfica. “Estamos a 90 millas, con muchos familiares de un lado y del otro. Es importante escuchar esas voces y tratar de usar esos recursos”.

El comisionado señaló que existen múltiples formas de colaboración, desde asistencia técnica en áreas como bomberos o policía, hasta programas de apoyo institucional.

“Es nuestra obligación como oficiales electos expresarnos y decir que debemos ser parte de ese proceso”, puntualizó.

René García René García, comisionado por el Distrito 13 de Miami-Dade. CESAR MENENDEZ DLA

“El régimen está más frágil que nunca”

Por su parte, el comisionado René García, copatrocinador de la resolución, aseguró que Cuba atraviesa uno de sus momentos más críticos.

“Cuba está viviendo uno de sus peores tiempos. Sin la ayuda de Venezuela y su petróleo, el régimen está más frágil que nunca”, expresó.

García sostuvo que con el liderazgo del presidente Trump y del secretario Rubio, lo que antes parecía un sueño —una transición democrática— “parece hacerse una realidad que se avecina”.

La resolución, dijo, no solo representa apoyo a la administración federal, sino un llamado a que el exilio sea tenido en cuenta en cualquier planificación de transición.

“Después de 67 años de esclavitud comunista, el pueblo cubano va a necesitar mucha ayuda y nuestra comunidad en el exilio está lista y comprometida”, afirmó García, al recordar figuras como Lincoln Díaz-Balart, Jorge Mas Canosa y Celia Cruz como parte del legado histórico del exilio.

“Yo personalmente me siento con una gran responsabilidad de ayudar y asegurarme que el sueño de tantos que vinieron antes de mi se haga realidad”, concluyó.

Contexto político y papel del exilio cubano

El documento también hace referencia a la política exterior de la administración Trump y acciones recientes que habrían reducido el respaldo de países productores de petróleo que subsidiaban al régimen cubano, lo que debilitaría su sostenimiento económico.

En ese escenario, la Comisión considera que los próximos meses podrían ser “un momento crítico” para una eventual transición hacia elecciones libres y justas.

Según Bermúdez, la resolución aprobada debe ser enviada al presidente y al secretario de Estado. Y, aunque no siempre se recibe respuesta oficial, el objetivo de la misma es abrir canales de conversación y posicionar a Miami-Dade como interlocutor clave.

