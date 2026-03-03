Trump: "Prácticamente todo del régimen en Irán ha sido destruido"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.

El presidente Donald Trump informó este martes sobre los gigantescos daños causados en Irán por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel, que según el Departamento de Defensa marcha según lo previsto.

"Prácticamente todo del régimen iraní ha sido destruido", dijo Trump a los periodistas durante una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó el lunes que Washington actuó solo después de saber que el régimen ayatolá preparaba ataques a bases militares de EEUU e incluso a la población civil de EEUU.

Trump también aseguró este martes que actuó para evitar que Teherán lanzara primero una ofensiva y agregó que habían comenzado a enriquecer uranio otra vez al 80%, rechazó todas las opciones de EEUU y asesinaron salvajemente en las calles a más de 32.000 manifestantes.

"Iban a atacar primero y yo no quería que eso ocurriera. Así que, en cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel", dijo Trump en el Despacho Oval.

Sobre el plan de postguerra, el Presidente dijo:

"Supongo que el peor escenario sería que hagamos todo esto y luego alguien tan malo como el anterior tome el poder, ¿no?", dijo Trump, refiriéndose al ayatolá Alí Jamenei, muerto en los bombardeos del primer día del conflicto.

"No queremos que eso ocurra", añadió.

Washington pide calma a la población iraní

Trump también pidió a los manifestantes en Irán que esperen antes de tomar medidas importantes hasta que la situación se haya estabilizado.

"Hemos dicho: no lo hagan todavía. Si van a salir a celebrar, no lo hagan todavía", añadió.

El presidente reveló que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque "importante" había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

"La mayoría de las personas en las que pensábamos han muerto", dijo. "Ahora tenemos otro grupo (de dirigentes). Puede que también estén muertos, según reportes".

Trump dijo estar molesto con el primer ministro británico, Keir Starmer, porque Londres, que no participa en la ofensiva contra Irán, tardó días en autorizar el uso de sus bases por Estados Unidos para las operaciones contra la república islámica.

No estoy contento con el Reino Unido", declaró el Presidente durante el encuentro con el jefe de gobierno alemán.

"Nos ha llevado tres o cuatro días resolver dónde podíamos aterrizar", añadió. "No estamos tratando con Winston Churchill", afirmó.

FUENTE: Con información con AFP.