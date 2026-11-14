El presidente panameño y la SIP condenan atentado en vivienda de periodista en Panamá

El atentado contra el periodista panameño Rolando Rodríguez, la madrugada del 14 de noviembre de 2026, afectó la vivienda del periodista y dos vehículos

CIUDAD DE PANAMÁ.- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron este sábado el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa, ocurrido en horas de la madrugada.

"Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias. La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia", dijo el presidente Mulino en la red social X.

VENEZUELA La SIP denuncia exclusión de la libertad de expresión en el proceso de transición

El mandatario enfatizó que "Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia"y señaló que así se lo comunicó al director de La Prensa, Jorge Molina, a quien manifestó su solidaridad.

Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pasen por estas circunstancias.



La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público de manera objetiva y eficiente… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 14, 2026

El atentado ocurrió cuando la esposa del periodista se encontraba en la vivienda, de donde logró escapar ilesa. Según informó La Prensa, "El atacante es un individuo que llegó a casa de Rodríguez y su familia, en Brisas del Golf, cerca de las 2:30 a.m. de este sábado. La persona descendió de un taxi y arrojó un objeto directamente a la residencia, causando una explosión".

Rolando Rodríguez, quien no reporta amenazas recientes, estaba fuera de la ciudad de Panamá. El atentado afectó la vivienda del periodista y dos vehículos. "Ocurre en momentos en que Rodríguez alista la publicación de una nota periodística que involucra a exfuncionarios de este gobierno y a un importante contratista del Estado".

La Prensa también informó que Rolando Rodríguez investiga hechos que involucran al empresario Roberto Carretero; al exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau; al exdirector de Asesoría Legal de Etesa, Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna.

"A todos ellos, Rodríguez les contactó y envió una nota (entre el miércoles y el jueves pasado) en la que solicita su reacción ante los hechos que objeto de su investigación periodística", añadieron.

"Condenamos enérgicamente el brutal atentado contra la vivienda de Rolando Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa de Panamá. Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia", indicó la SIP en su cuenta en la red social X.

Investigación con Transparencia Venezuela

Transparencia Venezuela dijo que, desde La Prensa, "el periodista integra la alianza que desarrolló la investigación transnacional Negocios de Familias que expuso los negocios entre los empresarios de la familia Carretero y el régimen de Nicolás Maduro. Las últimas entregas de esta investigación, publicada entre junio y julio pasados, desnudaron los vínculos de los Carretero con el gobierno de Cuba. La alianza está integrada, además, por Transparencia Venezuela, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Diario de Cuba y Armando.info".

La ONG señaló que Rolando Rodríguez estaba trabajando esta semana en una nueva entrega de esa investigación, "esta vez sobre los negocios en Panamá de Roberto Carretero, hermano de Ramón Carretero. Después de hacer el llamado por el derecho a réplica, el diario La Prensa recibió este viernes una carta firmada por la abogada del empresario para aclarar que dicha publicación afectaría la honra de su cliente".

Ramón Carretero querelló a Armando.Info en Panamá, luego de la primera publicación de Negocios de Familias, en mayo de 2025. Asimismo, Vicente Carretero querelló el mes pasado a Rolando Rodríguez y al diario La Prensa, tras publicar la última historia sobre esta investigación.

FUENTE: Con información de La Prensa/Sociedad Interamericana de Prensa