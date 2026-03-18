miércoles 18  de  marzo 2026
VENEZUELA

La SIP denuncia exclusión de la libertad de expresión en el proceso de transición

Bloqueo informativo, censura, persecución a periodistas y el exilio forzado persisten según la organización que urgió medidas para un periodismo libre

La ONG Espacio Público ha registrado más de mil denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión en Venezuela.

La ONG Espacio Público ha registrado más de mil denuncias de violaciones al derecho humano a la libertad de expresión en Venezuela.


EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que se ha excluido la libertad de expresión en el proceso de transición política que se adelanta en Venezuela con el impulso de EEUU, en un mensaje sobre la situación de los medios de comunicación en el país.

La organización, con sede en Miami, afirmó que persisten reportes de bloqueo informativo, censura digital, persecución a periodistas y de exilio forzado, mientras avanza la aplicación de la Ley de Amnistía en la que se omite el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y se aplica en forma selectiva, según denuncias.

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Ante estos hechos, la SIP urgió que en Venezuela se adopten medidas concretas para el ejercicio “libre” del periodismo y del derecho a la información, al señalar que las reformas aprobadas por el parlamento no contemplan las libertades de expresión y de prensa.

Libertad de expresión en Venezuela

“La omisión de estos derechos fundamentales en las discusiones sobre reformas institucionales, judiciales y económicas constituye una señal alarmante que compromete la viabilidad de una transición democrática genuina”, indicó el organismo.

La declaración curre en medio de denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela, que esta semana reportó que tribunales rechazaron la amnistía de la periodista Nakary Mena y de su esposo, el productor audiovisual y asistente de cámara Gianni González.

Además, activistas y periodistas exigieron el viernes pasado a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que levante los bloqueos a páginas web y cese la "censura a internet generalizada" en el país, donde denuncian que hay más de 200 dominios bloqueados por el Gobierno.

La SIP sostuvo que “sin periodismo libre, ninguna transición democrática puede consolidarse de manera real, legítima y sostenible", al referirse a las reformas promovidas por la jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro del 3 de enero.

Garantías para periodistas y medios

La organización interamericana pidió "garantías jurídicas y personales para periodistas perseguidos, incluyendo el cese inmediato de procesos judiciales arbitrarios, órdenes de captura y otras formas de criminalización", y que los comunicadores liberados "puedan ejercer plenamente su labor" sin "ningún tipo de limitación o represalia".

En este contexto, demandó la devolución de bienes y medios confiscados, incluyendo sedes, equipos y frecuencias, en casos que "representan formas de censura patrimonial".

En fecha reciente, la ONG Espacio Público reportó en sus redes más de mil violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país.

Según la ONG Ve Sin Filtro, que monitorea la situación de medios en Venezuela, el régimen chavista ha censurado al menos 206 dominios que están bloqueados en internet y 92 de estos son de noticias, según un reporte en X, en el que invitan a consultar en una página, uno a uno, cuáles son y qué operadoras los restringen.

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FUENTE: Información de EFE y red X vesinfiltro

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