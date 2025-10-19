domingo 19  de  octubre 2025
CUBA

El régimen cubano propone "jarabe de sangre" y galletas con cúrcuma para combatir el hambre

Mientras los cubanos enfrentan desnutrición y escasez de alimentos, el régimen anuncia “suplementos” experimentales como solución para alimentar a los ancianos

Personas cola en La Habana en busca de conseguir alimentos.

Personas cola en La Habana en busca de conseguir alimentos.

AFP/Archivo
Un grupo de cubanos hace cola en espera de poder comprar alimentos, La Habana, Cuba.

Un grupo de cubanos hace cola en espera de poder comprar alimentos, La Habana, Cuba.

Yamil LAGE / AFP
La insuficiencia económica y la mala administración pone a la isla en el abismo de la devastación alimentaria.

La insuficiencia económica y la mala administración pone a la isla en el abismo de la devastación alimentaria.

PIXABAY
En la pantalla, se evidencia que el régimen cubano mostró una lista de los principales cambios ligados al envejecimiento y la nutrición, que incluyen pérdida de la masa muscular y ósea, dificultad de absorción y estreñimiento, y que al parecer serían contrarrestados por los productos presentados por las autoridades cubanas.

En la pantalla, se evidencia que el régimen cubano mostró una lista de los "principales cambios ligados al envejecimiento y la nutrición", que incluyen pérdida de la masa muscular y ósea, dificultad de absorción y estreñimiento, y que al parecer serían contrarrestados por los productos presentados por las autoridades cubanas.

Captura de pantalla Diario de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El régimen cubano pretende paliar el hambre y la desnutrición de los ancianos, uno de los grupos poblacionales más golpeados por la aguda crisis que atraviesa la Isla, con productos que incluyen un jarabe de sangre y galletas con cúrcuma, según transcendió en un reporte del Canal Caribe.

Las propuestas fueron presentadas hacia el final de una reunión de la comisión gubernamental para la atención de la dinámica demográfica, encabezada por el primer ministro del régimen cubano.

Lee además
eeuu reclama a mexico el envio de petroleo subsidiado a cuba y venezuela
DICTADURAS

EEUU reclama a México el envío de petróleo subsidiado a Cuba y Venezuela
La líder política de Venezuela, María Corina Machado. 
LIBERTAD

María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua

En la subcomisión que atiende los temas productivo y tecnológico se presentaron "varias propuestas de suplementos alimenticios y alimentos, fundamentalmente para las personas mayores (…)", informó el Canal Caribe.

Propuestas-alimentacion-ancianos- Cuba
En la pantalla, se evidencia que el régimen cubano mostró una lista de los

En la pantalla, se evidencia que el régimen cubano mostró una lista de los "principales cambios ligados al envejecimiento y la nutrición", que incluyen pérdida de la masa muscular y ósea, dificultad de absorción y estreñimiento, y que al parecer serían contrarrestados por los productos presentados por las autoridades cubanas.

"Introducción paulatina"

Bebida de arroz, jarabe de sangre HEMOLIN, galleta con cúrcuma y bebida simbiótica a partir de suero lácteo son las propuestas destinadas a los ancianos, en medio de la crónica falta de comida que golpea a los cubanos, pero que no impide al régimen celebrar eventos como el Festival Varadero Gourmet.

Los productos fueron desarrollados por el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) "a partir del diagnóstico de sus investigadores", según la presentación realizada en la reunión.

"En sus formulaciones predominan las materias primas nacionales y las industrias poseen la tecnología para su producción", se lee en la pantalla mostrada a los presentes. No obstante, los productos no llegarán inmediatamente a todos los adultos mayores de Cuba.

Su "introducción paulatina" tendrá como prioridad los hogares de ancianos y las casas de abuelos, precisó el reporte de Canal Caribe.

"Pobreza extrema"

Las soluciones para el hambre de los ancianos fueron presentadas poco más de un mes después de que el octavo Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) revelara que el 89% de los cubanos entrevistados vive en pobreza extrema.

Asimismo, un estudio del Food Monitor Program reveló en agosto que cubrir una dieta poco saludable para dos adultos en La Habana implica un gasto cercano a los 41.735 pesos mensuales. Esa cifra representa casi 20 salarios mínimos oficiales o el equivalente a dos años de pensiones mínimas, una evidencia de la imposibilidad para la mayoría de las familias de acceder a una alimentación adecuada.

Los cubanos ya han sido sorprendidos en el pasado por "propuestas" gubernamentales para mitigar el hambre de la población, que no han tenido buena acogida ni han cumplido su objetivo.

En septiembre de 2020, el entonces ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, presentó en el programa de propaganda del régimen "Mesa Redonda" la superproducción de subproductos como las croquetas y programas con "gallinas decrépitas", como parte del plan para lograr la soberanía alimentaria de Cuba.

La vejez en Cuba, alguna vez asociada a respeto y sabiduría, se ha convertido en sinónimo de abandono y supervivencia. Y los nuevos suplementos anunciados por el régimen no son más que otra muestra del fracaso de un modelo que ha condenado al país al hambre.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Las ruinas del hotel Isla de Cuba: Entre la basura y el abandono

Bolivia cierra votaciones de balotaje para elegir a su próximo presidente

Bolivia vota por el cambio tras dos décadas de socialismo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su doble bendición video
VATICANO

Dos santos y mil plegarias: Venezuela celebra su "doble bendición"

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
Narcotráfico

EEUU anuncia que repatriará a Colombia y Ecuador a sobrevivientes de ataque a submarino en el Caribe

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, sostiene una imagen del médico venezolano José Gregorio Hernández durante un mitin político.
CEREMONIA

¿Se atrevería Maduro a viajar al Vaticano en su afán de protagonismo por canonización de venezolanos?

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

El homenaje a María Corina Machado tuvo lugar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana.
LIBERTADES

El Nobel a María Corina puede acelerar la caída de Maduro

Te puede interesar

Fotomontaje del presidente Donald J. Trump y su homólogo chino Xi Jinping.
ANáLISIS

El "efecto Trump" para China y el secuestro de la izquierda radical en el Senado

Por Leonardo Morales
Una lancha narcoterrorista fue eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. Imágenes compartidas por la Casa Blanca.
NARCOTRÁFICO

EEUU confirma que otra lancha atacada en el Caribe es del ELN

Vista frontal de la Ermita de la Caridad en Miami, Florida. 
FLORlDA

Misa por Venezuela en la Ermita de la Caridad: un acto de fe y unidad por el país

Gustavo Petro y el presidente de EEUU, Donald Trump. 
MEDIDAS

Trump anuncia fin de la ayuda financiera a Colombia y acusa a Petro de ser "líder del narcotráfico"

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
VENEZUELA

María Corina Machado y Edmundo González con la canonización: dos santos para 30 millones de rehenes