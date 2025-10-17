María Corina Machado: la lucha por Venezuela impulsa la democratización de Cuba y Nicaragua

La reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, proyectó su acción política más allá de las fronteras venezolanas, en el contexto de su combate por la restauración democrática en su nación.

Tras más de dos décadas de un régimen autoritario, la líder declaró que su causa representa un punto de inflexión en Latinoamérica contra los sistemas represivos.

En entrevista con Martí Noticias, Machado subrayó que la región transita una fase resolutiva después de un período de tiranía, con la libertad como un resultado inminente. En este escenario, la dirigente destacó la hermandad entre las causas democráticas. Ha expresado su reconocimiento a la resistencia cubana y aseguró que la liberación de Venezuela actúa como el paso inicial para impulsar la democratización en Cuba y Nicaragua. La articulación entre el régimen de Nicolás Maduro y el de Cuba se establece como un factor central en este análisis político, vinculando directamente la situación de ambos países.

La líder venezolana manifestó su apoyo a la postura y las acciones del gobierno estadounidense, específicamente en relación con la autorización de operaciones de inteligencia en territorio venezolano. Machado sostuvo que el régimen de Maduro es una estructura de naturaleza criminal y narcoterrorista, que ha comprometido la soberanía nacional al servicio de intereses geopolíticos ajenos a Occidente.

Por ello, considera que el desmantelamiento de las redes financieras ilícitas, como el narcotráfico y el crimen organizado, representa un golpe directo a la capacidad de control del Estado venezolano.

A pesar de los desafíos y la persecución, Machado afirmó que la creciente concertación entre las democracias del continente y Washington establece un cambio de rumbo.

FUENTE: Con infiormación de Martí Noticias