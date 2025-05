Embajador de EEUU niega que acuerdo con Panamá permita instalar bases militares

CIUDAD DE PANAMÁ. — Un acuerdo suscrito por Estados Unidos y Panamá hace un mes no permite la instalación de bases militares norteamericanas en el país centroamericano, como denuncian algunos sectores panameños, afirmó este jueves el nuevo embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

"En ninguna parte" el acuerdo "habla de abrir bases militares", dijo Cabrera durante una conferencia de prensa en su residencia.

"Lucha contra el narcotráfico"

Este convenio "va a fortalecer nuestra cooperación contra el narcotráfico y proteger el canal", agregó.

El embajador nombrado por el presidente Donald Trump afirmó que este acuerdo cumple con las leyes y sostuvo que mucho de lo que se dice sobre él "es falso".

El acuerdo fue firmado en medio de las presiones de Trump, quien advirtió con recuperar el canal interoceánico por estar bajo control de China.

La presencia militar estadounidense es un asunto sensible en Panamá, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con bases militares hasta 1999, antes de entregar el canal a los panameños construido por la potencia norteamericana y cedido por la administración del demócrata Jimmy Carter en 1977.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también salió este jueves al paso de las críticas contra el pacto con Washington y descartó cancelarlo.

"Este acuerdo no implica, como se ha reiterado ya hasta el cansancio, ninguna forma ni expresa ni no expresa de base militar", dijo Mulino en su rueda de prensa semanal. "Aquí no hay cesión de territorio (...), están mintiendo", añadió.

Los tratados bilaterales de 1977 para la entrega del canal prohíben la instalación de bases militares extranjeras en Panamá.

Sin embargo, unas disposiciones aprobadas después por el Congreso estadounidense facultan a Washington a intervenir en caso de considerar que la ruta marítima está bajo amenaza.

FUENTE: Con información de AFP