En Cuba se raciona todo hasta los sellos para trámites migratorios

Pese a que la escasez de sellos de timbre lleva meses y el éxodo de cubanos no ha hecho más que empeorar desde fines de 2021, ambas entidades aseguran en su declaración que esta es una "situación no prevista". Asimismo, si bien reconocen que ha habido "un aumento de la demanda", no indican las razones de esa situación.

Como solución, la ONAT y Correos de Cuba anunciaron el racionamiento de la venta, según dicen, "con el fin de evitar el acaparamiento".

Por ello, en lo adelante en los correos del país cada persona podrá comprar solo tres unidades de sellos de diez, 20, 40, 50, 125, 500 y 1000 pesos, los más utilizados para solicitar y renovar pasaportes, pagar en Consultoría Jurídica Internacional documentos personales como certificados de nacimiento, antecedentes penales y de matrimonio, muy utilizados por los migrantes para pedir visa o hacer trámites en sus países de destino.

En cambio, los sellos de 5 pesos cubanos, que se utilizan sobre todo en documentos legales para trámites en territorio nacional, el tope permitido por persona será de cinco unidades.

Además, la nota indica que Correos de Cuba recirculará "las reservas existentes en los diferentes territorios, en aras de garantizar un equilibrio entre los mismos", mientras que anuncia para esta misma semana "una nueva impresión de sellos que estarán circulando para su venta".

Además, en diciembre "se comenzará la impresión de otros siete millones de sellos de timbre, a fin estabilizar la venta en todas las unidades de Correos de Cuba, con prioridad en las oficinas de correos principales de cada municipio", finaliza el anuncio.

Este mismo mes, la prensa oficial se hizo eco de las demoras, la burocracia y la corrupción que enfrentan quienes necesitan realizar un trámite en Cuba.

Cubadebate contó la historia de una joven que quería divorciarse de su esposo radicado en España y se vio sometida a una demora innecesaria por la ineptitud de una abogada; otro que quería poner la casa de su madre a nombre de ambos, y uno que necesitaba legalizar documentos para salir del país.

El reportaje admitió que el aumento de la emigración en 2021 y 2022 con respecto a 2020 —aunque sin mencionar el agravamiento de la crisis económica y social que atraviesa Cuba ni las políticas fallidas del Gobierno— ha traído consigo un incremento en trámites como las ventas de viviendas, la obtención de pasaportes, certificados de nacimientos, poderes notariales, solicitud de visados de tránsito, entre otros.

El texto también refleja la corrupción que existe en las oficinas donde los cubanos deben realizar las gestiones que necesitan.