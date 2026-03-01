Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

Imagen difundida por la televisión estatal cubana con el armamento y avituallamiento que, que de acuerdo con las autoridades, fue recogido de la lancha abatida.

MIAMI . - Maritza Lugo Fernández, residente en Miami, es el nombre de la persona que los medios oficialistas cubanos han divulgado en sus espacios noticiosos, como presunta responsable o autora intelectual del suceso en el que presuntamente una lancha con matrícula de Florida irrumpió en aguas jurisdiccionales de la isla de cuyos tripulantes 4 resultaron abatidos por intercambios de disparos con un guardacostas cubano, según se ha reportado.

El enfrentamiento entre la embarcación procedente de Florida y las fuerzas de los Guardafronteras habría ocurrido el 25 de febrero frente a la costa norte de Villa Clara. Según se ha dicho, la lancha fue interceptada por unidades del régimen de la isla en un caso que continúa bajo investigación en ambos países.

NOMBRE SEÑALADO Enlistado entre nombres de tripulantes de lancha ultimada en Cuba intenta esclarecer su postura en los hechos

La información difundida vincula a una persona de nombre Maritza Lugo con la organización logística del viaje y con estructuras opositoras al régimen de La Habana.

Los datos fueron expuestos en el programa de la televisión estatal cubana “Razones de Cuba”, conducido por el periodista, vocero oficial del régimen, Humberto López, donde se presentaron lo que mostraron como detalles del operativo ocurrido en horas de la mañana del 25 de febrero en las inmediaciones de Cayo Falcones, municipio Corralillo.

Según esa presentación, tres ocupantes de la lancha murieron durante el intercambio de disparos, mientras que una cuarta persona falleció posteriormente como consecuencia de las heridas, lo que mantiene en cuatro el número total de víctimas mortales reportadas.

Durante el mismo espacio televisivo se afirmó que en la embarcación fueron ocupados 14 fusiles, 12 pistolas, 12.846 municiones y 134 cargadores, además de artefactos incendiarios descritos como cócteles Molotov, un dron y otros equipos técnicos. Las imágenes difundidas durante el programa mostraron lo que aseguraron se trata de parte del armamento y de los equipos que, según el régimen de la isla, fueron ocupados tras el operativo marítimo.

La exposición también indicó que el grupo habría salido del sur de Florida en dos embarcaciones, pero una presentó fallas durante la travesía. De acuerdo con esa narración de las autoridades cubanas, los tripulantes trasladaron el armamento, los equipos y el combustible hacia la lancha que continuó el recorrido hasta aguas cercanas a Cuba con diez personas a bordo.

Como resultado del enfrentamiento seis personas sobrevivieron y permanecen bajo custodia del aparato represor cubano.

Durante la transmisión del programa conducido por Humberto López, un coronel del Ministerio del Interior (MININT) identificado como Víctor Álvarez Valle aludió que la intención de este grupo era infiltrarse, promover un desorden público, promover que se le unieran los pueblos, ejecutar actos violentos, atacar unidades militares, precisamente para convocar al desorden social y que se le uniera el pueblo con el fin de derrocar la Revolución.”

De acuerdo con la narrativa oficial presentada, los sobrevivientes podrían enfrentar procesos penales por delitos relacionados con infiltración armada, terrorismo, atentado contra el orden constitucional y tenencia ilegal de armas de guerra, figuras que en la legislación penal cubana pueden implicar condenas de largas penas de prisión e incluso cadena perpetua en los casos considerados de mayor gravedad.

En Estados Unidos también se desarrollan indagaciones relacionadas con el caso. Reportes periodísticos indican que agentes federales verificaron una vivienda en el área de Hialeah, condado Miami-Dade asociada en registros con la matrícula de la embarcación (FL7726SH).

Hasta el momento no existe una reconstrucción independiente de los hechos y gran parte de la información disponible procede de fuentes gubernamentales cubanas, cuyos reportes iniciales han presentado inconsistencias y rectificaciones en aspectos clave del caso, como el número de fallecidos y la identificación de algunas de las personas vinculadas al suceso.

Entre los errores reconocidos figura la inclusión inicial del nombre de Rolando Roberto Azcorra Consuegra, quien desde Miami salió a desmentirlo y posteriormente fue excluido de la lista de implicados tras confirmarse que no formaba parte del grupo involucrado en el incidente.

La ausencia de verificación externa limita la posibilidad de confirmar de manera independiente la secuencia exacta lo que se ha descrito por Cuba como un enfrentamiento armado, mientras que el acceso a la zona donde ocurrieron los hechos permanece restringido por las fuerzas represivas de la isla y los implicados continúan bajo custodia de las autoridades, negándoles el contacto con sus familiares.