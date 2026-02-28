sábado 28  de  febrero 2026
VENEZUELA

Carlos Ortega llama a la unidad sindical y convoca marcha nacional el 12 de marzo en Caracas

El líder sindical venezolano, Carlos Ortega, propuso la integración de junta civil y la celebración de elecciones a más tardar a finales de año

El líder sindical venezolano, Carlos Ortega, llama a la unidad monolítica del movimiento sindical

El líder sindical venezolano, Carlos Ortega, llama a la unidad monolítica del movimiento sindical

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. El dirigente sindical venezolano, expresidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, llamó a la “unidad monolítica” del movimiento sindical, así como convocó para una marcha a realizarse el 12 de marzo en Caracas.

La convocatoria la hizo en un conversatorio internacional junto con dirigentes sindicales y representantes de Bolivia, Cuba Nicaragua y Honduras, en el que afirmó que de esta forma se enfrentará “al régimen dictatorial venezolano responsable del colapso salarial y social en el país”.

En el evento, propuso la integración de una junta civil y la convocatoria a elecciones a más tardar a finales de año con el fin de legitimar los poderes públicos.

El encuentro contó además con la participación de dirigentes venezolanos: César Pérez Vivas (exgobernador del estado Táchira), Sadi Bijani (exalcalde del municipio San Francisco, estado Zulia), José Rangel Barón, Pablo Medina, Horacio Medina, entre muchos otros.

Ortega afirmó que el proceso debe iniciar con una “verdadera unidad” entre los pueblos que, a su juicio, siguen bajo dictaduras: Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Necesitamos una hermandad, una unidad monolítica para defender a nuestros países", expresó.

En el plano sindical, señaló que uno de los mayores daños fue la traición de antiguos dirigentes que entregaron conquistas laborales al régimen. Recordó que la bandera del chavismo fue acabar con la corrupción, pero denunció que se instauró un sistema que asfixió a la clase trabajadora.

Salarios, PDVSA y presos sindicales

Ortega calificó la situación salarial como “asfixiante” y rechazó que los bajos sueldos sean consecuencia exclusiva de sanciones internacionales.

Aseguró que hubo funcionarios que “robaron al país” y mencionó los nombres de Rafael Ramírez y Tareck El Aissami, responsabilizándolos de graves irregularidades. Ambos fueron presidentes de PDVSA, la industria petrolera de Venezuela.

Exigió el pago de deudas pendientes con jubilados y pensionados de PDVSA y afirmó que el movimiento sindical luchará para que esos compromisos sean honrados.

También denunció que más de 143 trabajadores permanecen encarcelados y destacó el caso del dirigente Omar Escalante, de Fetracarabobo, quien se encuentra enfermo en prisión.

Desde su óptica, el movimiento sindical ya está movilizado, de ahí, la convocatoria a una gran marcha nacional el próximo 12 de marzo en Caracas, a la que se unirán sectores de la sociedad civil.

"Mi consigna siempre es: La calle es la salida", afirmó.

Elecciones y legitimidad institucional

Ortega reiteró que, a su juicio, la única institucionalidad legítima es la Asamblea Nacional de 2015 y el liderazgo de Edmundo González, a quien reconoció como presidente electo, junto con María Corina Machado como líder del proceso político.

Aseguró que sin seguridad jurídica no habrá inversión extranjera en Venezuela.

Mensaje a Washington

Ortega le solicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a Marco Rubio, Secretario de Estado de EEUU, que no se respalde ese interinato encabezado por Delcy Rodríguez, a quien calificó como una figura vetada en Europa y parte del actual aparato de poder.

“Con hampones no se negocia”, expresó.

También cuestionó declaraciones por parte de Enrique Márquez relacionadas con el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez, por considerar que exmandatario es aliado del oficialismo venezolano. “Estoy seguro que Venezuela no le debe nada a este señor”.

FUENTE: Con información de periódico digital Voces

