domingo 15  de  noviembre 2026
COORDINACIÓN

Encargado de Negocios de EEUU se reúne en Cuba con delegación de obispos católicos

Estos operativos se suman a distribuciones previas realizadas en provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara y Cienfuegos, consolidando un canal de asistencia directa frente al deterioro de las condiciones de vida bajo el régimen castrista.

Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer se reunió con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU liderada por el S.E.R. Cardenal Sean OMalley Arzobispo emérito de Boston y acompañado del Arzobispo Borys Gudziak

Nuestro Jefe de Misión Mike Hammer se reunió con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU liderada por el S.E.R. Cardenal Sean O'Malley Arzobispo emérito de Boston y acompañado del Arzobispo Borys Gudziak

@USEmbCuba
Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- El encargado de Negocios de EEUU en Cuba, Mike Hammer, sostuvo este fin de semana un encuentro en La Habana con una delegación de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, encabezada por el cardenal Sean O'Malley y acompañada por el arzobispo Borys Gudziak, para evaluar la crisis en la isla y coordinar la distribución de asistencia humanitaria destinada a los sectores más vulnerables.

Según informó la Embajada de EEUU en sus canales oficiales, las conversaciones se centraron en la logística de los envíos impulsados por la Administración del presidente Donald Trump a través de Cáritas Cuba.

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Este mecanismo forma parte de un programa aprobado en mayo de 2026 por un valor total de 100 millones de dólares, de los cuales 60 millones son administrados directamente por la Iglesia Católica para entregar alimentos y suministros básicos a los ciudadanos sin intermediación del régimen de La Habana.

De acuerdo con los reportes diplomáticos, tan solo durante el mes de noviembre han aterrizado en la isla tres vuelos procedentes de EEUU cargados con insumos para familias necesitadas en localidades de Camagüey, Matanzas y Pinar del Río.

Estos operativos se suman a distribuciones previas realizadas en provincias como Santiago de Cuba, Holguín, Villa Clara y Cienfuegos, consolidando un canal de asistencia directa frente al deterioro de las condiciones de vida bajo el régimen castrista.

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