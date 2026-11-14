Celia Cruz hace historia como primera mujer cubana en ingresar al Rock & Roll Hall of Fame

MIAMI.- La legendaria "Reina de la Salsa", Celia Cruz, marca un hito histórico al ingresar formalmente al prestigioso Rock & Roll Hall of Fame.
Es también la primera artista en la historia de la institución cuya obra y repertorio fueron interpretados principalmente en español
MIAMI.- La legendaria "Reina de la Salsa", Celia Cruz, marca un hito histórico al ingresar formalmente al prestigioso Rock & Roll Hall of Fame.
Este reconocimiento la consagra no solo como la primera mujer cubana en ingresar a este salón de la fama, sino también como la primera artista en la historia de la institución cuya obra y repertorio fueron interpretados principalmente en español.
El logro representa un triunfo trascendental para la cultura hispana y el legado de la música latina en el mundo. La información fue confirmada por Omer Pardillo, albacea del legado de la Guarachera de Cuba, quien destacó la importancia de este reconocimiento universal para la memoria y obra de la artista.
La ceremonia oficial de ingreso tuvo lugar este 14 de noviembre. Para los fanáticos y televidentes, la transmisión del especial estelar en horario primetime se emitirá a través de la cadena ABC:
Fecha de transmisión en TV: 8 de diciembre
Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m. ET/PT
Evento: Rock & Roll Hall of Fame Induction 2026
Para obtener más información sobre las celebraciones del centenario y el legado de la artista, se puede visitar su sitio oficial en celiacruz.com
FUENTE: Con información de EFE