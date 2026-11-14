Celia Cruz hace historia como primera mujer cubana en ingresar al Rock & Roll Hall of Fame

Fotografía cedida por Pinecrest Gardens de la cantante cubana Celia Cruz, la Reina de la salsa.

MIAMI.- La legendaria "Reina de la Salsa", Celia Cruz, marca un hito histórico al ingresar formalmente al prestigioso Rock & Roll Hall of Fame.

Este reconocimiento la consagra no solo como la primera mujer cubana en ingresar a este salón de la fama, sino también como la primera artista en la historia de la institución cuya obra y repertorio fueron interpretados principalmente en español.

LITERATURA Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa

HOMENAJE Miami Beach proclama el 4 de noviembre como el Día de Celia Cruz

El logro representa un triunfo trascendental para la cultura hispana y el legado de la música latina en el mundo. La información fue confirmada por Omer Pardillo, albacea del legado de la Guarachera de Cuba, quien destacó la importancia de este reconocimiento universal para la memoria y obra de la artista.

Dónde y cuándo ver la ceremonia

La ceremonia oficial de ingreso tuvo lugar este 14 de noviembre. Para los fanáticos y televidentes, la transmisión del especial estelar en horario primetime se emitirá a través de la cadena ABC:

Fecha de transmisión en TV: 8 de diciembre

Horario: 8:00 p.m. a 11:00 p.m. ET/PT

Evento: Rock & Roll Hall of Fame Induction 2026

Para obtener más información sobre las celebraciones del centenario y el legado de la artista, se puede visitar su sitio oficial en celiacruz.com

FUENTE: Con información de EFE