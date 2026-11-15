Alarma ferroviaria en España tras nuevo descarrilamiento de tren

Operarios trabajan en el lugar donde se produjo el descarrilamiento de un tren de mercancías entre las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Zarzalejo este domingo.

MADRID.- Un tren de mercancías descarriló durante la madrugada de este domingo 15 de noviembre en la línea ferroviaria que conecta Madrid con Ávila, en España, y dejó al maquinista con heridas leves, informaron fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

El conductor presentó dolores en la espalda y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Según las autoridades, su estado no reviste gravedad.

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El incidente provocó la suspensión del servicio ferroviario entre los municipios madrileños de Robledo de Chavela y Zarzalejo, lo que afecta las conexiones de trenes entre Madrid y Ávila.

La empresa pública ferroviaria Renfe confirmó la interrupción del servicio a través de su cuenta en la red social X.

Por su parte, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) informó que se activó un plan alternativo de transporte por carretera para facilitar el desplazamiento de los pasajeros afectados.

Antecedentes de accidentes ferroviarios en España

El descarrilamiento ocurre después de dos graves accidentes ferroviarios registrados este año en España, que dejaron numerosas víctimas mortales.

En enero, una colisión entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, provocó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos. En el siniestro estuvieron involucrados un tren Alvia de Renfe, que cubría la ruta Madrid-Huelva, y un convoy de la compañía Iryo, que viajaba entre Málaga y Madrid.

El accidente también obligó a interrumpir temporalmente las conexiones ferroviarias entre Madrid y Andalucía.

Posteriormente, el 28 de octubre, otro choque ferroviario ocurrido en Urda, provincia de Toledo, dejó 69 muertos y más de 200 heridos, según los datos reportados.

En ese incidente, un tren AVE de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que permanecía detenido en la misma vía, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones.

FUENTE: EFE