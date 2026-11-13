"The Crime of Creation" lleva teatro inmersivo cubano a la Semana del Arte de Miami

La obra tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el CubaOcho Museum & Performing Arts Center, en el corazón de la Pequeña Habana.

La escena cultural de Miami recibirá una propuesta teatral inmersiva durante la próxima Semana del Arte con el estreno de The Crime of Creation, una producción bilingüe de una sola noche que tendrá lugar el miércoles 2 de diciembre de 2026 en el CubaOcho Museum & Performing Arts Center, en el corazón de la Pequeña Habana.

Creada, escrita, dirigida y producida por la cineasta y actriz radicada en Miami Gabrielle Alexander bajo el sello de "Bad Thoughts Studios", la obra marca su debut como dramaturga y productora de teatro inmersivo. La puesta en escena rompe con el formato tradicional al invitar al público a ingresar a la vivienda ficticia de un pintor en la Cuba actual, integrando a los asistentes dentro de la narrativa mientras disfrutan de gastronomía, música y artes plásticas.

La trama gira en torno a Manuel, un artista plástico que ha dedicado años a resguardar obras que otros temían exhibir, y quien decide abrir las puertas de su hogar para un encuentro tan ambicioso como arriesgado, una situación que mantiene en alerta a su hija Martica. A medida que los invitados recorren las piezas de arte y comparten la cena, las interacciones cotidianas dan paso a una reflexión sobre la libertad creativa, la memoria, los lazos familiares y el costo de sacar a la luz aquello que se pretende ocultar.

El montaje, desarrollado en spanglish (inglés y español) y con la colaboración cultural de FUEGO contra el FUEGO, abrirá sus puertas a las 6:30 p. m. para dar inicio a la función a las 7:30 p. m. en la sede ubicada en 1465 SW 8th Street.

Las entradas ya se encuentran disponibles a partir de los 99 dólares a través del portal oficial del proyecto e incluyen el acceso completo a la experiencia teatral junto con una opción de hospitalidad a elección del asistente, contemplando también una alternativa de solo bebidas.