domingo 15  de  noviembre 2026
XI DIÁLOGO IDEA

Almagro sitúa la justicia y la cooperación con EEUU en la defensa democrática

El exsecretario general de la OEA destaca el respaldo ciudadano a María Corina Machado, vincula la justicia con las posibilidades de cambio en Cuba, Venezuela y Nicaragua, y cita el Plan Colombia como referente de cooperación

Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

IVÁN PEDRAZA - DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, identificó la justicia y la cooperación regional con EEUU como instrumentos fundamentales para defender la democracia y enfrentar al crimen organizado.

En conferencia de prensa, el diplomático uruguayo relacionó los cambios políticos constantes con las decepciones acumuladas por los ciudadanos. Planteó proyectos de desarrollo compartidos entre países y pueblos, junto con la necesidad de que los gobiernos resuelvan los problemas para los cuales fueron elegidos.

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“El pueblo va de frustración en frustración y esa es la razón del cambio permanente”, apuntó.

Sobre Venezuela, su atención se concentró en la fortaleza política de María Corina Machado. Aunque la dirigente cuenta con respaldo internacional, Almagro concede una importancia aún mayor al apoyo que recibe dentro de su país.

“María Corina es una líder carismática que tiene la inmensa mayoría del pueblo venezolano detrás de ella”, aseguró. Para él, esa base ciudadana permite construir un proyecto democrático.

Al responder a una pregunta sobre la orden de captura contra Raúl Castro y qué tendría que ocurrir para hacerla efectiva, Almagro asignó a la justicia un papel decisivo en la democratización de Cuba.

“La justicia es un punto de inflexión para la democracia”, declaró.

Según su interpretación, esa vía “disparó la posibilidad de una transición en Venezuela” y será también fundamental para restablecer la democracia en Cuba y Nicaragua.

Sobre la estrategia de EEUU hacia la región, incluida la iniciativa Escudo de las Américas y la actuación del Pentágono, abogó por niveles elevados de cooperación, sustentados en el respeto de las libertades fundamentales.

“Tienen que ser esos acuerdos sobre la base de democracia y derechos humanos”, precisó. El propósito, en su planteamiento, debe ser promover valores vinculados con la dignidad humana.

Como referente citó el Plan Colombia, al que atribuye una transformación profunda de ese país. Para el diplomático, la cooperación estadounidense “transformó prácticamente un Estado fallido en Estado con instituciones fuertes”, con mayores capacidades y condiciones para la alternancia política.

Almagro calificó al crimen organizado como “un flagelo con bolsillos muy profundos”. Frente a esa capacidad económica, su apuesta es una colaboración sostenida entre la Casa Blanca y los países latinoamericanos, acompañada de instituciones capaces de proteger a sus ciudadanos.

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